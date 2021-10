Luis García: «Estoy satisfecho, cabreado e indignado»

Luis García vivió tras el partido su particular dejavú de pesadilla al igual que en Anoeta. El técnico del Mallorca, visiblemente enfadado por dejar escapar una victoria que estaba hecha, alabó el partido de sus jugadores y se mostró contrariado con la actuación del colegiado Del Cerro Grande. «Tengo varias sensaciones: la primera es de satisfacción por cómo se ha comportado el equipo en dos salidas a campos tan difíciles como son estos; la segunda pues cabreado, porque se han ido tres puntos con los que estaríamos increíble; y la tercera, indignado», apuntó.

El entrenador bermellón afirmó que su equipo fue mucho mejor que el Valencia hasta la expulsión de Kang In Le. «Vienes aquí y haces el partido que haces, donde en la primera parte somos infinitamente superiores . Y en la segunda te quedas con diez muy pronto, aguantas hasta el minuto noventa y tres y en la última jugada del partido ves que te empaten...», lamentó.

«Creo que a partir de la expulsión de Kang In todas las decisiones arbitrales dudosas han sido a favor del Valencia. Es lo que hay. Ya lo dijo Pepe (Bordalás) la semana pasada. Igual vas a un campo como Mestalla siendo un equipo más pequeño y se nota. El vestuario estaba muy indignado, creo que dentro del campo se les ha tratado como un equipo muy inferior. Las dudosas para ellos eran falta, para nosotros no», criticó.

El preparador madrileño reconoció que tenía pensado cambiar a Kang In en el minuto quince de la segunda parte para evitar una posible expulsión. «Le he dicho que le iba a cambiar en el minuto 15. Sabía que el Valencia se iba a volcar. Le hemos dicho que no hiciese falta. El fútbol tiene estas cosas. ¿Lo podía haber cambiado? Pues sí, pero también ha tenido dos balones con contraataques para lograr el 0-3. Igual es error mío, pero como estábamos tan bien y estábamos siendo tan superior igual no quería», reconoció.

Pensando ya en el Sevilla, Luis García cree que el equipo sabrá gestionar los dos últimos ‘palos’ recibidos en Liga. «Ahora recibimos a otro rival muy fuerte. No queda otra que pelearlo y disputarlo. El equipo tiene mucha hambre, gestionamos bien la derrota el otro día y lo haremos con este empate», concluyó.