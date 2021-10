Serio, pese a la victoria. «Cansado, de verdad, eso es lo que estoy. ¿Sabéis lo que ha costado ganar este partido? Si creo que voy a acabar la temporada con tres años más», reconocía el técnico del Real Mallorca tras el agónico triunfo logrado ante el Levante. Un Luis García que, pese a todo, ayer estaba satisfecho: «Creo que la segunda parte fue nuestra. Es cuando mejor hemos estado, cuando hemos hecho nuestro fútbol y hemos conseguido encerrar al rival. Es verdad que ha llegado el penalti, que es una jugada en la que te pueden empatar, pero por juego, el equipo ha estado en una situación buena para ganar el partido».

El técnico bermellón se mostró especialmente contento con el trabajo defensivo de sus jugadores y alabó su entereza para plantar cara al rival. «Evidentemente es importante que cada jugador juegue en su puesto. Para nosotros hoy era importante reducir las ocasiones del rival y creo que lo hemos hecho. Puedes tener bajas, pero cuando hay que inventar, malo. Hoy ha sido una labor de todos. Creo que hemos estado mucho más pendientes de neutralizar al rival», analizó el madrileño.

Luis García, que reconoció que en el vestuario «todavía discutían» quién había marcado el tanto del triunfo ante el Levante, si Baba o Ángel, felicitó a Manolo Reina por su labor bajo los tres palos: «Ha estado muy tranquilo, al final la experiencia es un grado. Es verdad que hay una jugada en la que no ha estado bien, que ha salido a por el balón y me ha dicho que no sabía ni a dónde iba, pero Manolo tiene la virtud de saber leer los partidos, es un tío muy tranquilo. Estoy contento con los dos porteros, pero ya dije que no descarto que pueda volver a jugar Greif».

El entrenador del Mallorca quiso además zanjar cualquier duda sobre el retorno de Reina a la titularidad: «Independientemente de las molestias de Greif, iba a jugar Manolo sí o sí. Dominik el jueves no entrenó por unas molestias en el abductor e incluso quizás había un pequeño riesgo, si jugaba, de lesionarse, pero de todas formas estaba ya decidido que iba a jugar Reina».