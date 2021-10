El Mallorca vuelve a ganar

Mallorca: Reina; Maffeo (Sastre, m.90), Valjent, Russo, Jaume Costa (Oliván, m.90); Baba, Galarreta (Battaglia, m.80); Amath, Dani Rodríguez; Kang In Lee, Fer Niño (Ángel Rodríguez, m.67).

Levante UD: Aitor Fernández; Jorge Miramón, Duarte (Mustafi, m.76), Rober Pier, Clerc (Franquesa, m.46); Melero, Pepelu, Martínez (Rubén Vezo, M.86); De Frutos (Cantero, m.76), Roger, Morales.

Árbitro: Muñiz Ruiz (Comité Gallego). Tarjetas Amarillas: Roger (m.39), Baba (m.40), Melero (m.45), Jaume Costa (m.65), Mboula (m.83), Pepelu (m.88), Amath (m.93).

Tarjetas rojas: Toni López, segundo entrenador del Levante (al final de la primera parte).

Goles: 1-0. Ángel de cabeza remata una falta lanzada por Maffeo (m.74).

----

Cuatro jornadas después, el Mallorca ha vuelto a ganar. Y lo ha hecho de forma justa, con un gol de Ángel Rodríguez, el primero de su cuenta particular, en una segunda parte en la que hizo todo lo que dejó de hacer en la primera. Fue un equipo más agresivo, con las ideas más claras y siempre en busca de una victoria necesaria después de un mes de decepciones. El equipo alcanza los once puntos con esta victoria y se asienta en una zona relativamente cómoda en la tabla, por mucho que sea pronto para hablar de la clasificación. Con las inminentes visitas a la Real Sociedad y el Valencia, y pendientes de recibir al Sevilla, el empinado calendario obligaba a no fallar hoy. Y el equipo ha cumplido. La victoria no se puede entender sin la decisiva intervención de Reina, que a siete minutos del final detuvo un penalti a Morales.

La primera parte parecía la continuación del partido de la semana pasada ante Osasuna. Como si los días no hubieran transcurrido, el Mallorca jugó como perdido sobre el terreno de juego, sin ideas, por momentos desesperante. La primera regla para ganar un partido es chutar a puerta, y ni uno ni otro equipo lo hicieron antes del descanso.

Recuperaba efectivos Luis García ante un rival que ni se acuerda de cuándo fue la última vez que ganó. Reina volvía a la portería tras el descanso obligado ante el Osasuna, Russo recuperaba con éxito su plaza en el centro de la defensa y Galarreta hacía, o lo intentaba, hacer de Salva Sevilla. Nada funcionó porque el Levante le puso más ganas y porque parecía tener las ideas más claras. Para suerte del Mallorca, el equipo de Paco López no tiene pólvora. De ahí una de las razones por las que no gana a nadie.

El Mallorca, que no va sobrado de nada, da mucha ventaja al rival cuando sus hombres clave no aparecen. Como Dani Rodríguez, una sombra de sí mismo. Determinante en tantas ocasiones, el gallego, imprescindible para Luis García y antes para Vicente Moreno, tocó muy poco el balón, y eso es como quitarle el caramelo a un niño. Galarreta tampoco fue el que nos tiene acostumbrados. Nulo en la creación, no aportó nada al equipo.

El espectáculo cobró vida en el tiempo añadido, cuando Maffeo, al parecer, arremetió contra el técnico del Levante, Paco López, al que le dijo: “Te quedan dos días”. Este comentario encendió los ánimos del banquillo valenciano, que salió en defensa de su entrenador. El árbitro pitó el final del primer tiempo y se armó la marimona. El más listo de la clase fue Maffeo, que protegido por el delegado del banquillo, Chando, se introdujo en el túnel de vestuarios, evitando la zona de conflicto. El peor parado fue el segundo entrenador del Levante, Toni López, que fue expulsado.

El Mallorca entró con otra actitud en la segunda parte. Seguía sin crear peligro, pero, a diferencia del primer periodo, era el equipo local el dueño del balón, y eso siempre es un buen punto de partida. El Levante parecía haber perdido su sitio y lo suyo era lo más parecido a un ejercicio de supervivencia. Sin embargo, al cuarto de hora de este segundo periodo ha sido el Levante el que ha dispuesto de la ocasión más clara del partido. Reina ha salido en falso a un saque de falta y Valjent ha salvado bajo los palos en un remate a bocajarro de Pier. Susto monumental que se quedó en nada. Y de una portería a otra. La ha tenido Kang In Lee tres minutos después, pero eligió mal. Se ha quedado solo ante Aitor Fernández tras superar a un defensa y, en lugar de elevarla por encima del portero ha optado por driblar. Pésima decisión. El partido estaba abierto. Ninguno de los dos se contentaba con el empate. La volvería a tener Kang instantes después en un gran disparo con la zurda que fue respondido con una gran intervención de Aitor Fernández, indignado por la pasividad de su defensa.

La alegría llegaría en el minuto 74, en pleno dominio del Mallorca. Un centro de Maffeo, posiblemente el homre del partido, fueiiurematado por Ángel Rodríguez de cabeza, haciendo inútil la estirada de Aitor. El remate fue de Baba, que lo celebró como si él fuese el autor del gol, pero su remate rebotó en Ángel Rodríguez, al que hay que adjudicar el tanto. En un partido en el que pasó tan poco, se produjo una lógica explosión de alegría.

Pero ya dicen que la alegría dura poco en casa del pobre. Algo más de diez minutos después del gol, y con Mboula recién entrado al terreno de juego, el catalán cometió un inocente penalti al tocar el balón con la mano extendida. El árbitro lo consultó en el VAR, pero no había dudas. Lo lanzó, fatal, Morales, y Reina se reivindicó deteniendo la pena máxima. La victoria hay que otorgársela a partes iguales a Ángel Rodríguez, autor del gol, y al guardameta malagueño, que habrá despejado todas las dudas a su entrenador de quién debe ser el dueño de la portería. Al final Ángel casi marca el segundo, pero ya daba igual. El Mallorca se reencontraba con la victoria, y nadie puede decir que de forma injusta. Empezó mal, pero tuvo la virtud de corregir los errores. El abrazo final de Mboula con Reina lo dice todo. En una semana, el portero ha pasado de la desolación por la inesperada suplencia ante Osasuna a ser el héroe de un triunfo importante para romper una tendencia negativa.

----

