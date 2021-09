Mallorca - Osasuna: Ahora toca ganar

Ni mucho menos se trata de una final ante el conjunto navarro, pero ya son tres los partidos seguidos sin saborear la victoria para el cuadro que dirige Luis García. Un triunfo reforzaría la moral del equipo, que tras protagonizar un gran inicio de campaña, sumando ocho puntos, se ha ganado el lujo a poder atravesar baches, pero tampoco demasiado duraderos, ya que la Liga continúa avanzando a un ritmo inexorable.

Y el rival de los bermellones, Osasuna, es de los llamados «de su Liga» -, al igual que el Levante, rival el sábado que viene, pero son dos excelentes oportunidades para aumentar el casillero de puntos en la tabla y trabajar con más margen y tranquilidad si cabe antes de que el campeonato vuelva a sufrir otro eterno parón por compromisos de selecciones.

Con gran parte de la defensa todavía en la UCI, Luis García tirará de lo poco que tiene a mano en la retaguardia. Sastre, Valjent, Oliván y Jaume Costa. Y a cruzar los dedos porque ninguno de ellos tengan molestias durante el partido. Las previsiones más optimistas del madrileño incluían a algunos de los centrales tocados en la lista pero, de ellos, igual solo entra Russo para seguir el partido desde el banquillo. En el resto del campo, los jugadores serán idénticos a los que jugaron ante el Villarreal, con la única novedad de Kang In por Take Kubo. Salva, Baba, Dani, Amath y Fer Niño serán los encargados de la creación y finalización junto al surcoreano.

Enfrente estará Osasuna que, con la derrota ayer del Atlético, se mantiene como el único equipo de la Liga que solo conoce la victoria lejos de su feudo. Los navarros, que presentarán cambios en su once tipo, no llegan precisamente a su estadio fetiche. No saben lo que es ganar en Son Moix desde abril de 2006. En el duelo entre ambos de hace dos temporadas en Primera, el resultado fue empate a dos tras neutralizar los pamplonicas cada tanto a favor de los mallorquinistas.

Si una ausencia se notará en el césped será la del croata Ante Budimir. El exjugador del Mallorca, ahora en Osasuna, está lesionado y no ha viajado con el grupo. Su forzada salida del equipo a inicios del curso pasado le granjeó la enemistad de gran parte de la afición, que deberá esperar otro año más para mostrarle su opinión.

Afición | Más de 12.500 socios ante Osasuna

El Mallorca informó ayer por la tarde de que 400 entradas todavía no habían sido recogidas. Eso significa que más de 12.500 espectadores (con un máximo de 13.163) se darán cita mañana en el Visit Mallorca Estadi.

Sarver Posa junto a Abdón por sus 150 partidos

Robert Sarver, dueño del Mallorca, quiso tener un detalle con el artanenc Abdón Prats, que el pasado miércoles cumplió 150 partidos con el primer equipo. Se espera que el empresario norteamericano, que ya estuvo en el palco del Bernabéu, haga lo propio mañana en Son Moix para seguir los pasos de su equipo ante Osasuna.