Punto y final a la polémica con Josep Gayà. El entrenador del Mallorca Luis García quiso zanjar el tema sobre las declaraciones del canterano tras la derrota en el Bernabéu, reconociendo que se equivocó. “A Gayà a nivel futbolístico no hay que decirle nada, era un momento muy complicado para él. Le di mil vueltas a la defensa y era la única opción. El chaval estuvo al nivel de todo el equipo. A partir de ahí, ya he hablado con él. Se equivoca después y tiene que estar más tranquilo. Tiene que saber que no tiene que ir a ese medio. Todos necesitan autorización para hablar con un medio. Se ha equivocado, ha pedido perdón y nada más. Todos podemos equivocarnos. No le doy más importancia. Es una cosa que pasa después del partido, está mal y ya está. Está más afectado por eso que por el partido”, ha explicado.

El técnico bermellón ha vuelto a entonar el ‘mea culpa’ para explicar la debacle ante el Real Madrid. “El principal culpable de la derrota ante el Madrid fui yo. Me equivoqué en el planteamiento. No le podemos jugar de tú a tú al Real Madrid. He ido al Bernabéu muchas veces y no he pasado de medio campo en muchas de ellas. El Madrid hizo veinte faltas y nosotros ocho. No les cortamos el juego. No fuimos contundentes. No transmití con la suficiente claridad al equipo que teníamos que haber sido mucho más fuertes defensivamente todos. Fuimos a jugar de cara, fuimos a jugar abiertos y creo que nos tiene que servir de experiencia cuando vayamos a jugar a otro campo grande. Asumo mi error y mi parte de culpa”, ha zanjado en sala de prensa.

Otro tema que le está amargando este curso son las lesiones. El preparador madrileño ha afirmado que no recuerda un inicio similar de temporada. “Nunca me ha pasado una situación como esta a principio de temporada. Tenemos muchas bajas y la mayoría son traumatismos. Cuando tienes tres o cuatro lesiones como estas… Lo que le pasó a Galarreta o Maffeo es normal. Ambos estarán en la convocatoria. Les falta ritmo y entrenamientos, pero si necesitamos contar con ellos sin problemas. Franco vamos a decidir hoy a ver cómo evoluciona. Hoy diría que está al 50% de ir convocado. La idea es que Oliván juegue otra vez de central. Con cuatro defensas me doy con un canto en los dientes. Vamos a ver si logramos recuperar a Russo para la causa. Si lo hacemos, mi idea es que si no es necesario no juegue. Creo que la siguiente semana le recuperaremos a él y a Maffeo. Nos quedarían Raíllo, Sedlar y la mala suerte de Take”, ha informado.

“Es una pena porque se encontraba muy bien y no puedo decir exactamente el tiempo, un mes, mes y algo. Take está jodido, es un chaval joven y tiene que parar con las ganas que tiene”, ha lamentado sobre el mediapunta japonés.

Ya centrado en el duelo ante mañana de Osasuna, Luis García espera un rival que les obligue a estar muy atento a los centros y a las segundas jugadas: “El rival fuera de casa está funcionando muy bien. Ha ganado sus dos partidos fuera. Es un poco extraño Osasuna, suele ser complicado ganarle en casa y siempre basaba la mayoría de sus puntos en sus resultados como local. Remontó un partido en Cádiz complicado. El otro día gano y bien en Vitoria. Es un equipo muy intenso, muy físico, en eso son superiores a nosotros. Intentan jugar un juego muy directo, metiéndote en tu campo a través de una presión alta. Tenemos que estar muy concentrados. Sacan muchos centros, aprovechan muchas segundas jugadas. En la parcela ofensiva tenemos que ser muy verticales. Tenemos que hacerles correr”.

“Es un partido difícil, pero bueno es un partido que después de una derrota sería bueno no tener una derrota seguida. El equipo está mentalizado desde el día siguiente al Bernabéu. Cuando nos juntamos en Madrid en la comida ya veía a la gente con ganas. Tenemos ganas de levantarlo. Osasuna piensa lo mismo porque también vienen de perder”, ha añadido.

Luis García también ha tenido buenas palabras para Jagoba Arrasate, técnico de Osasuna. “Es el perfil de entrenador diferente al de exfutbolista famoso. Hay entrenadores que tenemos que ascender para entrenar en Primera. Jagoba ha pasado por lo mismo. Su trabajo es fenomenal. Está en un club genial. La temporada pasada estuvo unas trece jornadas sin ganar, estuvieron juntos y se salvaron sin problemas. Lleva cuatro temporadas y eso le da un plus. Ahora vienen de una derrota y estoy seguro de que plantearan el partido de conseguir una victoria y seguir con la dinámica”, ha concluido.