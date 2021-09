El debut de Gayà estuvo marcado por un clamoroso error a los dos minutos de juego que propició el primer tanto madridista; sin embargo, lo que más ofendió al mallorquinismo fue el comportamiento que tuvo el futbolista al término del encuentro. Gayà fue entrevistado por las cámaras de ‘El Chiringuito’, unas imágenes en las que se puede ver al futbolista hablando de forma distendida y acompañado por varios amigos madridistas de la isla.

Este comportamiento del futbolista de 21 años no sentó nada bien al mallorquinismo, que recriminó la actitud del joven jugador tras haber encajado una abultada derrota frente al Real Madrid. Ante las numerosas críticas surgidas a raíz del vídeo, Gayà se defendió: «Estaba en el bus desolado por la derrota y llamé a mi novia para que me animara. Como se había desplazado a Madrid por sorpresa y no le dejaban pasar, tuve que salir yo para poder hablar con ella y allí se encontraban también unos amigos que habían venido a verme. Yo llegué sin saber lo que me encontraba y fue una vez allí cuando aparecieron los de la televisión a preguntarme cosas. Ha sido una noche muy dura y espero que la afición lo pueda entender. Todo sueño de un debutante es hacerlo en un escenario como este y que se haya producido en estas circunstancias me mata por dentro. Siempre he dado y daré todo por este escudo, ya que llevo muchísimos años haciéndolo».