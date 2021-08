Luis García Plaza asegura que está contento con la plantilla que tiene a su disposición, aunque ha detallado que les queda incorporar un delantero de referencia. "Nos queda un "9", pero estoy contentísimo con lo que está llegando hasta ahora y espero que no nos quiten a nadie importante", ha dicho esta mañana ante los medios de comunicación para hablar del primer partido de Liga, previsto para este sábado a las 19:30 ante el Betis. El técnico del Real Mallorca se le ha visto con ambición de cara al encuentro del sábado ante los verdiblancos. "Afronto el partido con mucha ilusión, al igual que la plantilla. A los jugadores les veo ya con muchas ganas ya de jugar y ser titulares", explica.

El preparador ha alabado el fichaje de Takefusa Kubo y se ha felicitado por su manera de aterrizar en el vestuario. "Parecía que había llegado a su casa, saludando a todo el mundo", ha destacado. En relación a su zona de influencia durante la temporada, Luis García ha destacado su versatilidad dentro del esquema que quiere proponer. "Es un jugador que me lo planteo dentro de diferentes posiciones de ataques. Tiene movilidad, desborde, último pase y espero que aporte gol", detalla el entrenador. Además, le considera un futbolista inteligente y con el que puede contar desde el mismo sábado. "Ha llegado con mucho rodaje y muy bien físicamente. Es muy listo, en el primer entreno ya ha visto las diferencias entre su última etapa aquí y mi estilo", concluye. Por su parte, sobre Battaglia considera que es un pivote defensivo necesario dentro del equipo. "Me gusta porque era un perfil necesario porque si se lesiona un central necesitamos bajar a Sedlar allí y ya se nos desmonta el esquema", destaca del argentino.

Luis García quiere ver a un Mallorca atractivo, pero sabe que muchas veces el rival de obliga a cambiar el plan de partido y hay que adaptarse a estas situaciones. "Vamos a ver un equipo equilibrado, pero que siga una línea parecida que el de la temporada pasada, pero sabiendo las complicaciones. Sabemos que hay que presionar arriba y defender más lejos del área", indica. El preparador bermellón tiene en su cabeza que quiere un equipo con las ideas claras. "Hay que atacar bien y defender bien para poder cumplir los objetivos. Para mí jugar bien es generar más que el rival y evitar que el otro te haga ocasiones", comenta el entrenador mallorquinista.

De cara al partido del sábado, Jaume Costa no estará disponible ya que acabó con molestias ante el Cagliari. "Costa no podrá jugar, no es nada grave pero no está disponible tras terminar lesionado el Ciutat de Palma", comenta. Por su parte, los otros jugadores con pequeños dolores como Abdón, Amath y Raíllo, el técnico asegura que alguno tendrá minutos. "Antonio es posible que juegue todo el partido porque es central y no está tan exigido, pero los otros no pueden jugar los 90 minutos porque no están al 100%", dice el preparador.

Sobre el Betis sabe que será complicado al ser un rival muy complicado. "Es una gran plantilla. Un equipo que juega Europa League en España tiene que tener un gran equipo y lo son. Será un partido difícil, pero este año tendremos muchos encuentros así y nuestro trabajo es complicarles el encuentro. Tienen jugadores diferenciales como Borja Iglesias, Canales, Fekir...", desliza.

Por su parte, el Luis García ha comentado la situación sanitaria en relación a la asistencia de público a Son Moix. "En un campo como el nuestro creo que podría entrar más gente, pero no sé qué parámetros se usan, pero la gente que venga que anime porque nos ayudan muchísimo". Sobre este tema, recuerda el partido ante el Alcorcón de la temporada pasada. "En esa jornada nos ayudaron una barbaridad. Notamos el ambiente y creo que fue decisivo para poder sumar los tres puntos", justifica.