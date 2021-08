El Govern se ha pronunciado. El Ejecutivo balear ha dado a conocer hoy al Real Mallorca el aforo que podrá acoger durante los dos primeros partidos que el conjunto bermellón disputará en casa durante el mes de agosto. Finalmente será la capacidad máxima permitida por el plan de Sanidad del Consejo Territorial, un 40% del aforo del Estadio, que en el caso de Son Moix corresponde a 8.775 aficionados.

La entidad bermellona ha decidido que en esta ocasión no habrá sorteo de entradas. El reparto de localidades está basado en la distribución que los socios tienen en las gradas del Visit Mallorca Estadi. Así, los abonados de las zonas pares podrán acudir al campo este sábado para presenciar el encuentro frente al Real Betis, mientras que los que están situados en las zonas impares, lo podrán hacer en la tercera jornada de competición, cuando el Mallorca se mide al Espanyol de Vicente Moreno. Las entradas no son nominales, por lo que si un abonado no puede acudir a Son Moix, podrá ceder su entrada.

Con este sistema se evita el tedioso trabajo que implicaba para los abonados el inscribirse al sorteo de localidades. Así, el Mallorca enviará la entrada directamente al correo electrónico del aficionado y con la misma se podrá acudir al estadio para presenciar el encuentro.

Respecto al cumplimiento de las medidas de seguridad y sanitarias establecidas por las autoridades, seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla durante todo el encuentro, además de mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. En el asiento se permite únicamente el consumo de agua, no obstante, el club habilitará puntos de restauración al rededor del anillo del Estadio para el consumo de comida y bebida. La apertura de puertas será dos horas antes del partido y se establecerán grupos de entrada para evitar aglomeraciones.

Los abonados, mayores de 12 años, deberán acreditar la paula completa de vacunación, haber pasado la enfermedad dentro de los últimos seis meses, una PCR negativa en las 72 horas previas al partido o un test de antígenos realizado dos días antes del encuentro.

Para los menores de 12 años, se permite la entrada sin ninguno de los requisitos anteriores, si bien desde el Real Mallorca se recomienda someter a los menores a un test PCR o de antígenos, en caso de no haber pasado la enfermedad en los seis meses anteriores.