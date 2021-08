Kubo, el retorno de la estrella de Japón

Kubo, de 20 años recién cumplidos (Kawasaki, 04-06-2001) llegó al Mallorca a finales de agosto de 2019 con las expectativas que su corto currículum marcaban. Fichado por el Barça en edad alevín y luego por el Madrid, la llegada del nipón a la entidad bermellona sorprendieron a muchos y pusieron en duda su fichaje por un recién ascendido. Le costó adaptarse a los esquemas de Vicente Moreno, pero poco a poco su calidad fue decisiva para que por su propio peso, Kubo cogiese las riendas de un barco que naufragaba lentamente.

Fue en la segunda parte de la temporada cuando dio un paso al frente y se destapó como la principal referencia creativa del Mallorca y empezó a ser el jugador que había despuntado en Japón y el Barcelona. Su buena conexión con Budimir, Cucho y Dani Rodríguez hicieron creer en una salvación que al final fue imposible. Los bermellones descendieron y Kubo tuvo que buscarse un nuevo destino donde desplegar su fútbol. Sus estadísticas acabaron apoyando su rendimiento, con 37 partidos a sus espaldas, anotó 4 goles y repartió 5 asistencias, la mayoría durante los últimos 15 partidos, donde mejoró su rendimiento.

El Madrid y él eligieron el Villarreal de Emery, vigente campeón de la Europa League. Precisamente por jugar competición europea, el club blanco eligió el submarino amarillo para ver crecer a la estrella nipona. Sin embargo, Kubo no pudo adaptarse a los planes de un Emery bastante hermético y en el cuál no encontró acomodo durante la primera parte del año. Sin minutos que disfrutar, las tres partes optaron por solucionar el problema con una nueva cesión, esta vez en Getafe y a las órdenes de José Bordalás. No cambió mucho el guión. Kubo siguió sin contar con minutos de calidad, pero la necesidad de un Getafe venido a menos hizo que el japonés terminase siendo clave en la consecución de la permanencia del equipo madrileño.

Las dos elecciones negativas, sobre todo por la filosofía de los entrenadores, han hecho que Kubo quisiese volver a Mallorca, pero esta vez con un técnico nuevo y que se adapta más a su juego. Luis García Plaza quiere un equipo atrevido con balón y que quiera protagonismo en campo rival y esto multiplicará las aportaciones del nuevo futbolista bermellón. Con un esquema de 4-2-3-1, el nipón estará bien acompañado por jugadores como Galarreta, Salva Sevilla y Dani Rodríguez. Buenos escuderos que quieren el balón y que le nutrirán para que destape el tarro de las esencias. Bajo el amparo del técnico madrileño, parece que Kubo formará en la banda derecha junto a Pablo Maffeo en lo que puede ser una asociación bastante atractiva para los intereses mallorquinistas. Su aprendizaje con Vicente Moreno le convirtió en un jugador agresivo sin balón y atrevido con él, por lo tanto, puede cohabitar perfectamente con un lateral profundo como Maffeo con el que podrá asociarse en zonas peligrosas del campo rival y ayudarle en tareas defensivas.

El japonés llega tras hacer unos excepcionales Juegos Olímpicos con su país en el que ha dejado tres goles y una asistencia durante su participación y rozando una medalla de plata. Vuelve con la intención de convertirse de nuevo en el faro ofensivo de un equipo más curtido que en su última experiencia. A falta de un delantero centro y de que se confirme el fichaje de Battaglia, el Mallorca 21-22 va cogiendo forma y en el que como hace dos años, la estrella será Takefusa Kubo.