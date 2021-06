Clubes italianos elevan la oferta para fichar a Luka Romero

Sin embargo, el Juventus, Inter y Nápoles ya hace tiempo que también presentaron suculentas ofertas para contratar al argentino, aunque la del siete veces vencedor de la Liga de Campeones es la más fuerte económicamente. No obstante, las opciones están completamente abiertas y la buena relación de Ramadani con los ‘grandes’ de Italia alejan a Luka Romero de la isla. Y eso que el Mallorca le ha intentado convencer con un argumento de peso al no poder competir con las propuestas económicas de estos clubes. Ninguno de ellos le brinda la posibilidad de jugar en Primera División este próximo curso. En Son Moix la oferta ronda los trescientos mil euros por campaña, todo un esfuerzo para un jugador que, a día de hoy, no deja de ser una gran promesa.

Luka Romero, en declaraciones a IB3 Televisió, aseguró el martes que su intención es seguir vestido de bermellón. «Estamos ahí negociando, espero seguir, claro que sí», comentó lacónicamente. Sabe que, de momento, no puede decir nada más.

Carlos Sureda, el representante en España de Lian Sports, lleva más de medio año dialogando con el director deportivo, Pablo Ortells, para desbloquear un asunto que va a paso de tortuga. El castellonense considera que esta última propuesta ya es muy alta y que, además, el joven tiene el aliciente de que en Son Moix seguirá viviendo junto a toda su familia y tendrá la posibilidad de seguir teniendo el rol de jugador del primer equipo, con la supervisión del técnico Luis García Plaza. No obstante, en el Mallorca hace semanas que han dejado de ser optimistas.

Luka, que hoy hace un año que debutó en Primera en un encuentro contra el Real Madrid, apenas ha disputado 103 minutos en Segunda y ha marcado un gol. Su precioso tanto ante el Logroñés dio la vuelta al mundo, dada su precocidad, el primero de muchos entre profesionales de un adolescente que promete.