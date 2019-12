Moreno: "Muchas ocasiones y poco rendimiento, es nuestro sino"

Vicente Moreno no pudo ocultar ayer su decepción tras la derrota ante el Betis. El valenciano salió enrueda de prensa acordándose del gran número de oportunidades de gol que desperdició el equipo, en especial durante la segunda mitad. "El chorro de ocasiones que hemos tenido en la segunda parte no lo he visto en ningún partido. Lo que pasa es que tenemos que transformarlas. Ha habido muchas y muy claras, pero les hemos sacado poco rendimiento. Es nuestro sino esta temporada. Al final de merecimientos y buenas sensaciones no se vive, sino de resultados", se lamentó.

El técnico bermellón rescató como positiva la reacción de orgullo del equipo en la segunda mitad. "El Betis ha sido mejor en la primera parte y nosotros en la segunda. En cuatro minutos hemos tenido tantos errores que ha acabado en penalti. No hemos sido nosotros", reconoció. "En la segunda parte les he pedido que fuesen más valientes, más atrevidos y que jugaran en vez de pensar. Hemos merecido más y no nos vamos contentos", destacó.

El de Massanassa también tuvo palabras de ánimo para Baba, que ayer no tuvo su día y fue sustituido al descanso. "Está haciendo una gran temporada y no hay que ponerle una pega porque en un partido no le salgan las cosas. En otros partidos ha sido el mejor. Hoy no ha tenido un buen día, desgraciadamente para el equipo", puntualizó.

Moreno fue cuestionado por el once que presentó ante el conjunto andaluz, ya que sorprendió al dejar en el banquillo a Joan Sastre y Lago Junior. "Al final todas las decisiones tienen un porqué. En el caso de Sastre no hay otra decisión que la mía propia a la hora de elegir los laterales. Con el Cucho no nos han dado el alta médica para jugar desde Inglaterra y con Lago nos aconsejaban que no arrancara de inicio. El resultado de la primera mitad nos ha llevado a tener que utilizarlo más tiempo de lo que teníamos en mente", concluyó.