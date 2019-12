El Mallorca, ni fuera ni dentro

Son Moix ya no es suficiente. Ni alivia, ni mitiga, ni cura las heridas. Un Mallorca de dos caras cayó ayer en su feudo (1-2) ante uno de los peores visitantes de la categoría, el Betis.

El conjunto bermellón firmó una primera parte para el olvido, en la que dos errores garrafales de Baba condenaron al equipo. En el segundo periodo, impulsados por un trepidante Lago Junior, el Mallorca mejoró, pero eso no bastó para enmendar los errores del primer periodo. Ni fuera, ni dentro es capaz de puntuar un Mallorca que ayer pagó especialmente cara su falta de puntería de cara a portería.

Durante todo el partido no se vio a Budimir, habría sido mejor no ver a Lumor y no se puede perdonar el desastre que firmó Baba. El Mallorca pagó cara su incomparecencia durante los primeros 45 minutos. La garra y el empuje de la segunda parte no es suficiente en Primera División. Catorce puntos en quince jornadas es un bagaje pobre en una Liga que se resiste a meter al conjunto bermellón en los puestos de descenso. La clasificación no puede ocultar el desatino y las torpezas de un equipo que no puede permitirse tropezar en su feudo. Ahora toca el Camp Nou. Casi nada. Luego viene Balaídos.

Oportunista o no, Vicente Moreno decidió dejar a Joan Sastre por primera vez en el banquillo tras el episodio vivido la pasada jornada en el Ciutat de València. Lumor formó en el lateral izquierdo y Gámez abarcó el diestro. El resto del once fue un calco al del último partido ante el Levante, evitando forzar a Lago Junior y con Take, Febas y Dani Rodríguez sobre el terreno de juego.

De los diecinueve convocados, el de Massanassa descartó al Cucho Hernández, todavía sin transfer, quien deberá esperar al menos una jornada más para debutar con la elástica bermellona.

El Betis comenzó como un tiro. Dos errores poco habituales de Reina en los primeros minutos dieron alas al conjunto verdiblando, que a los cinco minutos ya se ponía por delante en el luminoso después de que Joaquín transformara una pena máxima clarísima de Baba sobre Fekir. Al pivote africano se le fue un control en el interior del área y pisó el pie del delantero bético. No tuvo dudas el colegiado.

<br />

El dominio del juego del conjunto sevillano solo se vio interrumpido por los destellos de Take Kubo, único futbolista del Mallorca que llevó algo de peligro al área rival en los primeros minutos del partido. El nipón lo intentó con un disparo flojo que atrapó Joel Robles en el 13 y dos minutos después se revolvió en el área para probar con un tiro al primer palo que blocó el guardameta visitante.

El Betis seguía avisando y la segunda bofetada no se hizo esperar. Pasada la media hora de juego, Baba, triste protagonista en la jornada de ayer, perdió un balón en el centro del campo. El Betis se plantó sin oposición al borde del área y Fekir, de un zurdazo raso, anotó el segundo. Reina pudo hacer bastante más.

A todo o nada, Moreno apostó tras el descanso por intentar arreglar el desaguisado dando entrada a Lago Junior y cortando por lo sano con el principal problema de la primera parte: Iddrisu Baba. La entrada del costamarfileño dio aire al equipo y acrecentó los nervios de un Betis que hasta el momento había vivido un partido demasiado plácido. En una jugada embarullada tras el lanzamiento de un córner, Guardado cometió un claro penalti sobre Dani Rodríguez. Lago no erró y Son Moix creyó en la remontada.

Las tuvieron ambos equipos de todos los colores, unos enlazando jugadas elaboradas y los otros al contragolpe, pero ni Raíllo, ni Lago, ni Take, ni Dani fueron capaces de convertir las numerosas ocasiones de las que gozó el equipo. Joel, impecable bajo los tres palos, se encargó de desarbolar todas las intentonas y de acabar, de esta forma, con el sueño de la remontada.

Atrevido como pocas veces, Moreno metió toda la carne en el asador dando entrada a Abdón Prats y Chavarría, pero ni con esas pudo el equipo anotar el tanto del empate. Para acabar de redondear su partido, Lumor puso la guinda en el pastel viendo la segunda amarilla ya en el tiempo de descuento. El Mallorca mereció más ante el Betis, pero pagó cara su incomparecencia durante la primera parte y los dos errores de Baba.



Ficha técnica:

Real Mallorca: Reina; Gámez, Valjent, Raíllo, Lumor; Baba (Lago Junior, min. 45), Salva Sevilla, Dani Rodríguez (Chavarría, min. 76), Take Kubo, Aleix Febas y Budimir (Abdón, min. 68).

Real Betis: Joel; Emerson, Mandi, Bartra, Feddal, Pedraza; Joaquín (Kaptoum, min. 79), Guardado, Canales; Loren (Borja Iglesias, min. 68) y Fekir (Lainez, min. 83).

Goles: 0-1: Joaquín, desde el punto de penalti (min. 5). 0-2: Fekir, de un potente disparo raso (min. 33). 1-2: Lago Junior transforma una pena máxima (min. 54).

Árbitro: Martínez Munuera (Comité valenciano).

Tarjetas amarillas: Guardado (min. 26), Lumor (min. 44), Emerson (min. 45), Take (min. 46), Loren (min. 52), Mandi (min. 67),

Tarjetas rojas: Lumor (min. 90).

Estadio: Son Moix ante 17.500 espectadores.