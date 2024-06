Viajes de estudios en Mallorca: s'Arenal, preparado para el desembarco de 22.000 estudiantes

S’Arenal ya está preparado para afrontar a lo largo del mes el desembarco de 22.000 estudiantes de viajes de estudios. En este operativo especial, la planificación y la coordinación entre la Policía Local de Llucmajor, la de Palma, la Guardia Civil y la Policía Nacional es crucial. El sábado se activó el dispositivo, ya que llegaron los primeros estudiantes, que suelen pasar una media de cuatro o cinco días. En cada tanda suelen llegar unos 7.000 visitantes. Normalmente, acudían unos 14.000 estudiantes pero en esta campaña que se prolongará hasta el 5 de julio se prevé que la cifra incremente hasta los 22.000.

Un operario del Ayuntamiento coloca las barreras de control de acceso a la playa. | DM / Redacción

El inspector jefe de la Policía Local de Llucmajor, Sergi Torrandell, explicó ayer in situ que el dispositivo especial se activa a las 19 horas para a las 21 horas colocar las barreras para el control de acceso a la playa. No está prohibido ir a la playa, pero se hacen registros para evitar el botellón. Así no pueden acceder al arenal con vidrio o alcohol. El sábado, detalló Torrandel, llegaron los primeros estudiantes que a diario hacen excursiones en autocar a diferentes puntos de la isla como Alcúdia, Calvià o Son Fusteret para disfrutar del ocio musical. «El domingo acudieron a Son Fusteret y este lunes, también», concretó. «Una cuarta parte se queda en s’Arenal y tres cuartas partes salen de excursión. «De los que se quedan aquí, solemos recibir llamadas por ruido en los hoteles. En la vía pública con la cantidad de agentes que tenemos desplegados tanto de paisano como de uniforme controlamos que no haya botellones ni alborotos. Se trata de que haya convivencia ciudadana, que los residentes puedan descansar y que los jóvenes que vienen con la consigna de diversión y alcohol lo puedan hacer de forma moderada y controlada».

El operativo especial de vigilancia empieza a las 19 horas. | DM / Redacción

La alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, agradeció la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es clave para tener «bajo control» la llegada a lo largo de este mes de 22.000 estudiantes. «El control de acceso a la playa no es nuevo pero funciona y debemos seguir implementándolo» para mitigar el ruido y el consumo de alcohol en la vía pública. Además para evitar incidentes, el dispositivo suma a los voluntarios de Protección Civil. «Es de vital importancia la continua coordinación con el área de Turismo, el sector hotelero y los turoperadores a través de los que controlamos la llegada de autocares con los estudiantes», remarcó la alcaldesa. Todo ello con el fin de potenciar la seguridad de los visitantes pero principalmente la de los residentes. La seguridad, el bienestar y la convivencia son clave, por ello, hay agentes no solo en primera línea, también en distintos puntos de la zona.