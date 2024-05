El GOB exige la clausura inmediata del aparcamiento ilegal de la playa de Cala Llombards

El grupo ecologista GOB ha exigido este martes la clausura inmediata de un aparcamiento ilegal en la playa de Cala Llombards que lleva denunciando desde hace dos años ante el Ayuntamiento de Santanyí y la Demarcación de Costas. Ante este hecho, desde el Consistorio mantienen que en la zona no hay ninguna señal que indique que se pueda aparcar ya que la señal azul que indica que es una zona de parking fue retirada. Además en la zona lucen señales que indican que está prohibido estacionar. Remarcan que la zona está en Dominio Público Marítimo-Terrestre, por lo tanto, no pueden clausurar un aparcamiento que no está en dominio municipal tal y como mantienen los servicios jurídicos del Consistorio. Así, resumen desde el Ayuntamiento que es Costas quién debe actuar. Por su parte, desde Costas mantienen que se retiró todo tipo de señalización tal y como se había solicitado. También mantienen que los terrenos son municipales.

En verde, el límite del Dominio Público Marítimo-Terrestre / GOB

Por su parte, el GOB ha recordado que, en mayo de 2022, dirigió una denuncia a la Demarcación de Costas en Balears, el Ayuntamiento de Santanyí, la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio y la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca por este aparcamiento. El aparcamiento se ubica en una zona de dominio público marítimo-terrestre, y también dentro de una área de protección de riesgos por inundaciones según el Plan Territorial Insular de Mallorca. En esta playa hay una zona cubierta por vegetación dunar de una tipología que está expresamente protegida por la Directiva europea de Hábitats, y también hay presencia de especies como el gramo de playa (Sporobolus pungens) y el lirio de mar (Pancratium maritimum). Según el GOB, esta formación ha recibido y recibe varios impactos, algunos de ellos extremadamente graves, desde que en 2018 buena parte de la zona fue arrasada completamente con maquinaria. Aunque una posterior delimitación posibilitó la recuperación de buena parte del área afectada, que se mantenga el aparcamiento "impide que la recuperación se extienda más allá" según la entidad ecologista.

El GOB subraya que su denuncia motivó una inspección del Servicio de Vigilancia de Costas que constató la presencia del aparcamiento sin autorizar sobre la playa. La Demarcación de Costas dio entonces 10 días al Ayuntamiento de Santanyí para que informara "de las medidas a tomar en relación con los hechos denunciados" y le advirtió de que tenía que proceder "en el plazo más breve posible a la clausura del aparcamiento y retirada de los elementos dispuestos sobre la playa de señalización del mismo".

Resolución de Costas

"Dos años después, la situación no ha variado, de manera que ni el aparcamiento ha sido clausurado ni se han retirado los elementos de señalización", denuncia el GOB. Por su parte, Costas sí asegura que se ha retirado la señalización y que actuó con una resolución de abril de 2023. De todas formas, la institución recuerda que hay un contencioso pendiente de resolución sobre este tema.

Sea como sea, el GOB tilda de "muy grave" e "irresponsable" la falta de actuación de las diferentes administraciones implicadas, ante la situación de ilegalidad que ha sido reconocida por la Demarcación de Costas, que emplazó al Ayuntamiento de Santanyí a restablecer la legalidad, y "que se ha ignorado absolutamente a lo largo de dos años".

El GOB ha reiterado ahora la denuncia, reclamando que sea clausurado con carácter inmediato este aparcamiento ilegal, retirados los elementos de señalización y limitado el paso de vehículos a esta zona. Han pedido además a Costas que acometa la restauración ambiental de la zona.