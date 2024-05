Sóller colapsado: ¿Dónde metemos los coches?

A veces un simple gesto que es cotidiano puede convertirse en imposible. Lo que para unos es una herramienta para sus desplazamientos se transforma en un problema cuando el conductor de un vehículo intenta encontrar un hueco para estacionarlo y no llega a encontrarlo. Se trata de un problema que se ha hecho común en muchos lugares de la isla donde la progresión de los coches ha avanzado mucho más rápido que sus infraestructuras. Entre muchos ejemplos que se podrían encontrar en la isla destaca Sóller, un municipio que se ha puesto de moda entre los visitantes que recalan en la isla. Un hecho que no sería noticia si no fuera porque la masiva visita de turistas no ha hecho más que desbordar unas infraestructuras viarias que a todas luces son insuficientes. No solo la falta de aparcamiento ha soliviantado a los sollerics. El tráfico por sus calles se ha hecho imposible teniendo en cuenta que su trazado sigue una estructura medieval y de principios del siglo XX. A la falta de aparcamiento se le suman los atascos, las colas interminables y desplazamientos eternos para ir de un sitio a otro.

Este es el caos que vive Sóller debido a la afluencia masiva de visitantes / Joan Mora

Pero la paciencia de los sollerics parece que se acaba. La aparición de una plataforma ciudadana, denominada SOS Sóller, no ha hecho más que poner nombre a una situación que muchos ciudadanos venían denunciado desde hacía ya tiempo: saturación y masificación.

La irrupción de esta nueva entidad ha servido para denunciar los problemas con los que se encuentran los sollerics a la hora de moverse por el valle, una situación que ha derivado en malestar y en muchos casos crispación social. Los ciudadanos piden más aparcamientos y regular el tráfico interior de Sóller, unas demandas a las que el ayuntamiento deberá afrontar como un reto inminente desplegando las medidas incluidas en el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones que cuenta con un presupuesto de 600.000 euros.

Aparcamientos

En este contexto, Sóller ha abierto estos días dos nuevos aparcamientos a los que prevé sumar otros en los próximos meses con el fin de mejorar la oferta de plazas. A ello deberá sumar el trabajo conjunto con el Consell para reestructurar la carretera del desvío, una ronda de circunvalación donde a diario estacionan varios centenares de coches. Pero no solo deberá dar con la tecla adecuada en la remodelación de esta carretera. También deberá analizar otro tema que estos días ha recaído sobre la mesa del debate: la posibilidad de restringir el acceso al valle, una cuestión que el propio Govern ha dejado caer.

