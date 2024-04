El PSOE insta a Galmés a abrir ya la ITV de Calvià, que "hace meses que está acabada"

El PSIB-PSOE instó este miércoles al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a poner en marcha la quinta estación de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en el polígono de Son Bugadelles de Calvià, una instalación que. argumentaron los socialistas, "lleva meses terminada, a la espera de ser puesta en funcionamiento, mientras que la lista de espera para pasar la inspección supera los tres meses en la mayoría de las ITV de Mallorca".

"Han pasado siete meses desde las fotos que Galmés se hizo en las instalaciones terminadas de la estación de Inspección Técnica de Vehículos en Son Bugadelles, pero el Consell no ha fijado, hasta la fecha de hoy, ninguna fecha oficial para la apertura de lo que debe ser la quinta estación de la ITV en Mallorca", señaló Catalina Cladera, la portavoz del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, quien instó a Galmés a "abrir esta estación lo antes posible para poder dar solución a la gran acumulación de listas de espera para pasar la inspección, que en Mallorca superan los tres meses de manera prácticamente permanente".

Recordaron los socialistas que el Consell anunció el pasado mes de octubre que abriría 180.000 citas para descongestionar la lista de espera de la ITV de Mallorca, y esta semana ha vuelto a anunciar 6.000 citas más, incluyendo la apertura los sábados. "A pesar de los anuncios, la lista de espera no disminuye, lo que hace aún más evidente la falta de gestión de la ITV, cuando hace solo un año la lista de espera era de solo unos días, y ahora no baja de los tres meses", dijo Cladera. El PSOE apuntó que, durante el día de ayer, no estaban disponibles citas para la mayoría de estaciones de la ITV, en Son Castelló, Inca y Manacor, y solo era posible encontrar hora para julio en Can Pastilla y Magaluf.

PP-Vox

Cladera ha criticado que mientras el Consell "no hace todo lo posible para ofrecer el servicio que corresponde en la ITV", se pierde el tiempo "haciendo el ridículo" con recursos contra el carril BUS-VAO en la entrada de Palma desde la autopista de Llucmajor. "PP-VOX no quieren entender que el modelo de movilidad que se impulsa con el carril preferente ha venido para quedarse", afirmó.

La planta de la ITV de Calvià permanece cerrada con todas sus instalaciones terminadas, recalcaron los socialistas, que refirieron que "fue resultado del trabajo realizado por el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Calvià durante la pasada legislatura". La portavoz socialista en Calvià, Nati Francés, afirmó que PP y Vox no saben "aprovechar esas infraestructuras que les dejaron preparadas, como la planta de la ITV de Son Bugadelles, o las viviendas sociales de Calvià que promovió el alcalde Alfonso Rodríguez".