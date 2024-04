Multa de 7.700 euros a un grafitero por pintar la estación del tren de Sóller

La sección primera de la Audiencia Provincial de Palma ha confirmado la condena contra un grafitero que realizó una pintada en la fachada de la estación del Ferrocarril de Sóller en Palma. El autor del garabato, que fue condenado por la comisión de un delito contra el patrimonio, deberá indemnizar la empresa ferroviaria con 7.700 euros. La sentencia viene a confirmar en los mismos términos la que dictó el Juzgado de lo Penal número 5 de Palma, que condenó al autor de la pintada como autor responsable de un delito contra el patrimonio, en tanto que la estación del Tren de Sóller está protegida como Bien de Interés Cultural. Por esta razón fue condenado a pagar una sanción de 14 meses multa a razón de 4 euros al día y a satisfacer una indemnización al Ferrocarril de Sóller por valor de 7.680 euros más los intereses devengados y las costas del juicio. El condenado presentó un recurso de apelación que ahora ha resuelto la Audiencia.

Los hechos que han sido confirmados por los tribunales ocurrieron entre el 27 de julio y el 20 de agosto de 2021, cuando el ahora condenado procedió a realizar un gratifi que respondía a los grafemas ‘Older’ en las paredes del edificio que alberga la estación del tren, en la palmesana calle de Eusebi Estada, un edificio que desde el año 1996 está catalogado como BIC en la categoría de conjunto histórico.

El condenado alegó en su recurso que se vulneró su presunción de inocencia, al entender que el estudio realizado por la Policía Local de Palma no demostraba su autoría. Apuntó que el informe pericial se basó en una comparativa de la pintada aparecida en la estación con la que hizo el acusado en la calle Despuig y que el informe grafológico no sirve para declarar la autoría del grafiti. No obstante, la Audiencia Provincial entiende lo contrario y por eso confirma el pronunciamiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 en abril de 2023.