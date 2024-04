La historia más surrealista de Mallorca nació en Santanyí

Xisco Fuster y Toni Planissi (Palma y Manacor, 1973) son autores de tres joyas del cómic mallorquín contemporáneo como son ‘Pollamari’ (2010); ‘Els darrers dies de l’Imperi Mallorquí’ (2014) y ‘Un infern a Mallorca’ (2018), títulos que además de darles prestigio dentro de la profesión los han convertido en un dúo imprescindible a la hora de entender la línea histórica argumental que nos ha llevado hasta aquí. Ahora, para redondearlo, vuelven con zapatos nuevos y ganas de convertir la sonrisa en virtud. ‘Santanyí, una preqüela de l’Imperi Mallorquí’ será presentado, entre otros lugares, este próximo jueves 18 de abril en s’Agrícola de Manacor a las 20 horas.

«Nuestro nuevo libro es una nueva versión de la historia de Mallorca a partir de un manuscrito muy irónico encontrado en un desván de Llombards, escrito en el siglo XIX por un cura y un abogado», explica Xisco Fuster, la parte de la pareja que se encarga más de los guiones. «Cuenta, de forma muy particular, cómo cada municipio tiene sus propios reyes y sitúa a Santanyí como si fuera el centro de la isla, como el pueblo de Astérix. Desde los primeros pobladores hasta la conquista del rey Jaume I». De hecho el libro original escrito hace más de un siglo se llama así, sin sorpresas, ‘Història de Santanyí’.

Portada del cómic. / S. Sansó

En realidad la idea original de trasladar el descubrimiento de Llombards a una historia gráfica, parte de la editorial pollencina El Gall Editor. «Nos pidieron adaptarla, lo que fue un honor que no podíamos dejar pasar. Empezamos a escribir un guión, a montar una estructura de la que ha salido ‘esto’ que ya está a la venta», añade Planissi. «Llorenç Bonet y Miquel Clar, que así se llamaban los autores (que firmaron el manuscrito bajo los seudónimos Zolerno Boten de l’Arc y Gumeli Carvilla), eran dos personajes muy particulares que ya habían escrito otro libro relatando una vuelta a Mallorca en llaüt, por ejemplo».

Es casi imposible tratar de hablar seriamente con una pareja artística tan irónica y desenfadada: «Hay dos historias de Mallorca, la que cuentan los libros y la pura verdad, que es la que contamos nosotros. Jesús quiso enviar dos iluminados el mismo día del mismo año... y casi a la misma hora, para cumplir una misión, como anteriormente hizo con Mozart y tantos otros».

Varias viñetas de la publicación. / S. Sansó

Al preguntar el porqué de volver a dibujar en blanco y negro, sin embargo, la cosa se pone solemne: «Como los otros dos que hemos hecho, este libro está dibujado así porque soy un fanático de las películas de gánsters de los años 40 y 50, esas oscuras con sombras por todas partes», dice Planissi. «Curiosamente lleva incluso más trabajo que hacerlo en color porque se tiene que jugar mucho con los difuminados. Me gusta complicarme la vida. Lo hago todo a mano; no tengo ni ordenadores, ni escáner, ni modem… ni bizum».

En referencia a los personajes famosos mallorquines que suelen pasar por sus páginas como quien no quiere la cosa, dicen que «nunca hacemos humor para ofender a nadie y siempre lo enfocamos dentro del ámbito público. Referentes así tienen que estar dispuestos a recibir, a ser criticados. Pero insistimos en que hay diferencia entre ser sarcásticos o irónicos a ofender para hacer daño, simplemente porque esa persona no sea como tú quieres. La vida es aprender a esquivar, no a herir». Y acaban con una reflexión tan premonitoria como desconcertante: «El futuro de Mallorca es acabar hundida bajo el mar y volver a emerger bien limpia en medio del Índico… o de Berlín».

Suscríbete para seguir leyendo