Fent i Desfent | Este es el secreto para evitar derrumbes similares al de la iglesia de Son Negre

Fent | La alcaldesa de felanitx pone la nota de cordura

Al parecer las vacaciones de Semana Santa no te han sentado nada bien. Ni panades ni crespells, sino partidos de fútbol. No me das envidia aunque la mía también fue de penitencia pintando el techo de una habitación. Casi mejor pintarlo que no se que se te venga encima, como ha ocurrido en la iglesia de Son Negre. Suerte que la feligresía estaba de vacaciones. Algo que me lleva a recordar lo que ocurrió con el Defensora de Sóller. A ver quien se dará más prisa en reconstruirlo, los políticos de Sóller o los sacerdotes de Manacor. Que obre el milagro. Me dicen que en la Colònia de Sant Jordi están que echan humo con la imposición de la recogida puerta a puerta, una derivada de ese ecologismo soviético y dictatorial que nadie vota y por el que todos tenemos que pasar por el aro. Me dicen que tanta sort que las papeleras se han salvado de la quema y que algún que otro las usa como contenedor. Por cierto, doy gracias a la alcaldesa de Felanitxque ha puesto algo de cordura con eso del fútbol y el Mallorca con su negativa a colgar la bandera en el balcón. ¡Desde Búger con amor!

Biel Capó

Desfent | Un nuevo colegio para evitar más derrumbes

Tras una Semana Santa entre campos de fútbol, vuelvo al trabajo pensando que sería una semanita tranquila con todos los focos mediáticos centrados en mi querido Mallorqueta, pero me equivoqué porque nada más ni nada menos hemos esta semana ha venido marcada por el derrumbe de la cubierta de la iglesia de Son Negre, que ha colapsado por sorpresa. Algo que me lleva a hacer leña del árbol caído a raíz del desalojo que ha ordenado el Govern del colegio Es Putxet en Selva por temas de seguridad. El conseller pide disculpas (pese a que ni él ni su equipo estaban capitaneando Educación) en nombre de la Administración por no haber actuado después de que se viniese abajo parte de la estructura del centro y del apuntalamiento para evitar el colapso. Tanto la comunidad educativa como el propio Ayuntamiento reclaman la construcción de un nuevo colegio, una petición visto lo sucedido esta semana muy necesaria a tener en cuenta con el viejo centro a punto de colapsar y con el alumnado reubicado en edificios municipales.