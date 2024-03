Reacciones a la tala de pinos en el Hotel Formentor | El alcalde de Pollença, Martí March: “Formentor debe protegerse en todos los sentidos”

La entidad Inmobiliaria Formentor, propietaria de los terrenos donde se ubica el hotel del mismo nombre, cuyas obras de reconstrucción están en la recta final, ha solicitado autorización para cortar un total de 200 pinos de un área de 11.080 metros cuadrados, aproximadamente, que se extiende desde un lateral hasta la parte posterior del edificio hotelero. El motivo de esta operación es el de reducir el riesgo de un incendio forestal en una zona que siempre se ha caracterizado por la elevada densidad del pinar mediterráneo que rodea al emblemático establecimiento turístico.

La empresa ha solicitado eliminar 200 pinos del área delimitada de la imagen. / I.F. / DM

La solicitud formalizada por la citada entidad ha obtenido una respuesta favorable de la administración autonómica en un informe fechado el pasado 26 de febrero, si bien todavía tiene que pronunciarse el ayuntamiento de Pollença. En este sentido, el alcalde Martí March (PSOE), ha asegurado esta mañana no tener constancia de la petición de la empresa promotora ni de la respuesta del Govern. “Cuando tengamos la información redactaremos el informe pertinente porque desconocemos los detalles de tal documento”, ha respondido el alcalde de Pollença que no ha escondido su sorpresa ante esta información. Además ha avanzado que el tema de las licencias pendientes, tres en concreto, están “casi, casi listas”. Se trata de la de las piscinas, la de la fachada que la propiedad planteó unas modificaciones que el Ayuntamiento no aceptó y luego está la parte de las demoliciones de detrás que está pendiente de informes. “Espero que nuestro trabajo haya terminado este mes de marzo”, ha puntualizado.

“De momento, no tenemos la información, cuando la tengamos daremos una respuesta desde el punto de vista técnico y de nuestras competencias. En cualquier caso consideramos que Formentor debe protegerse en todos los sentidos”, ha sentenciado el alcalde. “Es un tema para reflexionar”, ha añadido, es más ha asegurado que “el planeamiento de Formentor está sobre la mesa pero es otra cuestión que en el momento determinado ya diremos qué haremos porque estamos trabajando en ello”. La realidad es que “Formentor nos preocupa porque además de ser un espacio de una belleza importante, es verdad que el hotel estaba mal. La atracción eran los jardines y el contexto. Se tiene que proteger Formentor. Ya hemos tenido conversaciones con la directora del Hotel Formentor y le he trasladado que primero debería ir el nombre de Formentor y luego Four Seasons porque la marca fuerte es Formentor. Four Seasons es una marca mundial, muy urbana porque está en Canadà, Madrid, Londres pero la marca Formentor no es una marca urbana. Es un hotel que será de nivel”, desgrana.

Formentor | Vea aquí cómo será el hotel una vez terminadas las obras / Emin Capital

Martí March asegura que “nunca he estado en contra de la reforma de Formentor pero sí que he dicho que les ha faltado sensibilidad hacia lo que es la historia del Hotel Formentor que creo que es una historia brutal y respeto a las normas”. En las reuniones, admite, “les he dicho que hubieran podido tener un poco más de sensibilidad”. Una vez termine el proceso, “estaremos encantados de que el Hotel Formentor funcione”. “Sabemos que tendrá un impacto social y económico importante en la zona de Pollença y Mallorca pero nosotros seguiremos trabajando en lo que hace referencia a nuestras competencias y en seguir protegiendo Formentor, la naturaleza y la filosofía del Hotel”.