Con la denominación de Toureco arranca un proyecto de turismo sostenible para Mallorca, que la zamorana, María Jesús Macías Álvarez, tras unos años de formación académica en Gijón, Dinamarca y Mallorca, presentará a los hoteleros el próximo 2 de marzo en el Hotel Marriott-Hacienda Son Antem de Llucmajor.

Macias, en 2011, tras su temporada de formación en Dinamarca, donde se inclinó por lo sostenible, ya que allí estaba muy presente, cuando aquí apenas se conocía, se interesó por la sostenibilidad a nivel holístico y fue por este motivo que vino a Mallorca, donde siguió formándose y acabó la carrera de turismo. En su periodo de prácticas, decidió crear su propio proyecto, aplicando aquella sensibilidad que había en Dinamarca por el producto local y de temporada, quiso trasladarlo de alguna manera a Mallorca. Así, muy poco a poco, a través de amigos, fue contactando con payeses y artesanos de la isla, que en principio eran algo reacios al proyecto. La idea estaba en una web y ella se encontraba trabajando de recepcionista, cuando empezaron a llamarla aquellos mismos que había visitado y algunos agentes del sector. Era 2016 y su proyecto prácticamente parado empezó a llamar la atención.

Turismo sostenible en Mallorca: Estas son las experiencias que se pueden vivir en casas de payeses y artesanos / Biel Capó

Así poco a poco fue iniciando este proyecto de turismo de experiencia, este año (2016), empezaron las colaboraciones, inicialmente, junto a Biel Torrens, de Unió de Pagesos y la agencia Universal. «La idea puede ser muy bonita, pero no es sostenible ni regenerativa, si no hay uniones ni vínculos o lazos con la tierra o las personas que dan fuerza a esta tierra», asegura la creadora del proyecto, de aquí que las colaboraciones entre asociaciones, payeses y artesanos vaya in crescendo.

Desde su página web (Toureco.es) ya se empiezan a ofrecer experiencias de visitas artesanales, viajes a lo largo de las estaciones, catas de vino, conocer la apicultura con una visita y degustación, la producción ecológica en su medio natural o visitas a possessions. Se trata de experiencias que el turista puede vivir en las tierras y casas particulares de payeses y artesanos. En cada temporada se ofrecerían experiencias conectadas con la época, tal y como se hacía antaño, como por ejemplo del turismo que viajaba para ver la flor de almendro o los talleres de turrones de almendra mallorquina. Todo gracias a una red de payeses y artesanos de Mallorca.

Experiencia local

El hecho de que el proyecto cuente con experiencias durante todo el año permite una oferta para desestacionalizar el turismo y se convierte en la primera red de experiencias locales y ecológicas de la isla con un servicio más familiar y cercano, que da valor al mundo rural que antes del turismo imperaba y sustentaba al habitante de Mallorca.

Los guías que acompañan al turista en sus recorridos ofrecerán la información histórica en diferentes idiomas, desde el pasado hasta la actualidad del entorno mallorquín que se visite. El acto del sábado servirá para transmitir esta idea a los hoteleros y agencias de viajes, para que sean ellos los que en primera persona puedan vivir la experiencia y así conocedores de ellas poderlas ofrecer a las visitantes de Mallorca. Hasta este jueves se puede reservar la entrada gratuita para la presentación de Toureco principalmente dirigida al sector turístico y Hoteleros en info@toureco.es. El acto comenzará a las 10 horas y permitirá disfrutar de una mañana de presentación y sorpresas artesanales mallorquinas. El evento tiene como fin formar y sensibilizar a equipos de trabajo antes de comenzar la temporada para conocer una nueva oferta complementaria de servicios responsables con el medio para ofrecer al viajero y turista.