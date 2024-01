Las dos patronales del comercio de Mallorca, Pimeco y Afedeco, se reunieron con el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, y la regidora de Comercio, Odette Torres, a propósido de la ampliación del centro comercial Alcampo.

Las patronales exigieron ver el proyecto "para poder analizarlo con detenimiento". Sin embargo, Llompart aseguró que no lo tenía y, en cualquier caso, puntualizó que Alcampo pretende hacer una reforma y no una ampliación. “30.000 metros cuadrados más de centro comercial es una ampliación en toda regla. Una administración que defiende al pequeño comercio no permite una ampliación de estas características”, defendió la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo.

En cualquier caso, Pimeco y Afedeco analizarán con sus equipos la parte legal del proyecto para ver si cumple o no con la normativa. "Vamos a intentar todo, dentro de la legalidad, para conseguir pararlo", afirmaron Gayá y Domingo.

El Ayuntamiento pedirá contraprestaciones para el comercio local

Por su parte, los representantes municipales avanzaron que pedirán, entre otras cosas, que se ofrezcan los nuevos locales del centro comercial a un precio más reducido para los comercios locales y que estos tengan prioridad en la adjudicación de los espacios.

"La corporación municipal entiende la preocupación del pequeño comercio, un sector con el que está comprometida al 100% y por eso se pedirá a la empresa promotora que ofrezca una serie de ventajas para los comercios del municipio", ha concretado Llompart.