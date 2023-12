Que un vecino se apropie directamente de una plaza pública ya no debería sorprender a nadie a estas alturas de la vida cuando vivimos en una isla en la que el turismo lo ha devorado todo. En Sencelles ha pasado y su Ayuntamiento tomará cartas en el asunto para garantizar el uso público del espacio que es de todos. Es algo que deberían tomarse en serio muchos ayuntamientos que han dejado perder patrimonio por no actualizar su catálogo municipal o por el hecho, este sí ya más mundano, de la invasión de mesas y sillas de las terrazas de establecimientos privados. En algunos lugares se hace imposible pasar porque las sillas lo ocupan todo con el afán de hacer negocio. Por cierto, la falta de capellanes deja en el aire las Matines de Manacor y las de otras tantas iglesias de la isla. No sé, querida, si en la próxima vida deberíamos fer un pensament y dedicar nuestra labor a la Iglesia. Yo como capellán y tú como monja, sor Ferriol, para llenar las vacantes que hay en parroquias y conventos. Te aseguro que viuríem molt millor i amb menys maldecaps, y seguro que nuestros problemas serían, cuando no, más celestiales. I panxa plena.

Desfent | De ‘neules’ y falta de sacerdotes va el domingo

Querido, se nota que hemos descorchado (como se suele decir) la época más mágica del año porque te noto muy celestial con tu propuesta de cambiar la pluma por los hábitos. La verdad es que tu proposición llega en una semanita en la que tot el món me sobra, por lo tanto, tal vez sería lo suyo convertirme en sor Ferriol, eso sí, encerrada en un convento de clausura. Dicho esto, en Manacor se lamentan de la falta de sacerdotes para oficiar las Matines. I què vols que te digui? Pues que se reagrupen parroquias o los pocos sacerdotes que quedan, que hagan doblete de misas. Y aquí me callo pero siguiendo con el tema eclesiástico, las neules mallorquines viajan este lunes a Barcelona para decorar su catedral, toda una hazaña conseguida por el Grup de Neuleres i Neulers de Mallorca, unos auténticos artistas que plasman en una neula todo lo que se proponen. Y hablando de hazañas, menos mal que en Binifauvell la llamada Quintana Comuna será plaza pública porque solo nos faltaría que incluso nuestros ‘queridos’ alemanes también se quedarán con las plazas.