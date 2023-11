La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, han visitado este viernes la 'tafona' de Son Mesquidassa, en Felanitx, para conocer cómo avanza la actual campaña de recogida de oliva con destino a la DO Oli de Mallorca. Junto con los titulares de la explotación, Cristòfol Rosselló, y su gerente, Juan Alcaide, han hecho un recorrido por las instalaciones y han podido valorar la situación del sector en un contexto en el que el precio de aceite de oliva a nivel nacional continúa con su tendencia alcista.

Prohens ha explicado que los datos de esta campaña del aceite superan ya los 2,5 millones de kilos de oliva recogida y más de 350.000 litros de aceite con denominación de origen producidos: «Estamos ante un claro ejemplo, si no el mejor, de un sector primario vivo, al que queremos acompañar y apoyar porque es clave para nuestras Islas». Por ello, ha indicado que la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural contará el próximo año con un presupuesto de 152 millones, 24 millones más que en 2023, lo que supone un 18,7 % más. «Apostamos por el sector primario, por nuestro campo, por nuestros agricultores y productores y por el producto local», ha dicho Prohens.

La presidenta ha recalcado que el sector primario «no es para nosotros un decorado, sino que es un sector económico, que queremos hacer rentable». Prohens ha insistido en el hecho de que, a pesar de las dificultades de este sector, especialmente las vinculadas a la insularidad, «el producto de proximidad y de calidad que se produce en las Illes Balears es una garantía de éxito, y una de las mejores pruebas de ello es el aceite».

Por su parte, Simonet ha destacado que «el aceite de la DO Oli de Mallorca es un producto local de alta calidad y diferenciado que, además, no ha sufrido las subidas de precio que han tenido el resto de aceites. Por lo tanto, en estos momentos, adquirir aceite de Mallorca es una excelente oportunidad para el consumidor, ya que consume un producto más sostenible y que al mismo tiempo ayuda en la lucha contra el cambio climático». El conseller ha añadido que «ya podemos decir que esta añada es muy buena tanto en cantidad como en calidad».

A la visita también han asistido la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler; el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local del Govern, Joan Llabrés; el presidente del Consejo Regulador de la DO Oli de Mallorca, Joan Mayol, y una representación de los productores inscritos en la DO. Durante el encuentro, se han dado los datos provisionales de recogida de oliva y producción de aceite de la actual campaña, que refleja un aumento de la producción. Aunque aún no ha finalizado, se han recogido de momento 2.684.408 kilos de oliva, un 51 % más respecto al mismo periodo del año pasado. Además, se han producido ya 359.062 litros de aceite de oliva virgen extra.

Respecto del número de productores, la DO Aceite de Mallorca suma un total de 1.122, un 3 % más que la campaña 2022-2023. La superficie cultivada también ha aumentado un 4,94 % más que la campaña anterior y actualmente hay 4.329,8 hectáreas de olivar destinado a aceite DO de Mallorca, 203,5 hectáreas más respecto a 2022. El número de olivos, por lo tanto, también ha aumentado respecto a 2022 en un 3,02 %. En la actualidad, hay 857.501 olivos.