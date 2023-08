El CE Manacor femenino: el fútbol como referente social y deportivo

Meses antes de que el fútbol femenino español lograra el mayor trofeo internacional de su historia, en Manacor se estaba cociendo algo muy interesante. Después de que hace unas décadas el club rojiblanco ya contara intermitentemente con un equipo en las categorías insulares y de que hace unas temporadas se restableciera la normalidad, parece que ahora la cosa va en serio. A partir de la combinación de futbolistas locales y un blog motivado llegado del Serverense, el CE Manacor femenino aspira esta temporada a las mejores cotas de su historia.

Hablamos con su entrenador, Miki Lastra (Buenos Aires, 1993) y con su preparadora física y extremo izquierda, Alicia Mora (Porto Cristo, 1998) para conocer más sobre un equipo ilusionante de apenas 21 años de media, que aspira a colarse en la liga nacional. El CE Manacor femenino quiere ser el club de formación de referencia del este mallorquín.

Empezamos hablando del gran papel del equipo español en el Mundial: “Confiaba mucho en ellas, algunas han sido amigas de la selección Balear. Hablando con Cata Coll, por ejemplo, noté la confianza que había dentro del grupo sobre todo después del partido de Japón (derrota por 4 a 0) en el que se notó un punto de inflexión para bien. Tuvimos la oportunidad de hablar un rato. Es muy raro que cambien una portera en medio del campeonato. En ese momento vi que la cosa había cambiado y que seríamos campeonas”, explica Mora.

Para la jugadora y también entrenadora del equipo de fútbol7 femenino del CE Manacor, “precisamente si había un rival a evitar en los cruces posteriores éste era Japón; su forma de plantear los partidos le resulta incómoda a España, porque juegan a la contra y nosotros en defensa somos un poco lentas”, añade Mora, que consideraba que “la favorita, junto con Inglaterra, era EEUU, actual campeona del mundo y gran dominadora del fútbol femenino desde que se disputan los mundiales en 1996 ”.

“Más que el físico o la técnica, el principal problema del fútbol femenino hasta hace unos años era la falta de una base"

Pero centrándonos en los cimientos, Lastra reflexiona sobre una de las claves del éxito contemporáneo: “Más que el físico o la técnica, el principal problema del fútbol femenino hasta hace unos años era la falta de una base. Me refiero a que muchas jugadoras empezaban a entrenar con 14 años. Se puede ser muy buena, pero a partir de ahí el margen de mejora es menor que si empiezas de niña. En el CE Manacor, por ejemplo, ya disponemos de un equipo de fútbol7 con jugadoras sub-10, además de un sub-16 y otro en la liga autonómica. Ahora ya hay una gran cantidad de chicas que pueden aprender desde muy pronto la psicomotricidad y la técnica necesarias para ser grandes jugadoras”.

“De hecho nunca imaginé entrenar a una jugadora de 9 años, cuando yo misma no empecé hasta los 13”, añade Mora, que hace referencia a los últimos años como claves para la visualización de la liga femenina y su presencia internacional. “La parte mediática también ha tenido mucho que ver, está claro. Tener una referente como Alexia Putellas, balón de oro, influye mucho. O ahora Aitana Bonmatí, la jugadora más importante del mundial. Si antes apenas conocíamos los nombres de las jugadoras de la Selección, ahora las chicas se saben la plantilla entera. Quieren jugar sí o sí”. “Personalmente ya no miro fútbol masculino. Antes sí porque era el único que había por la tele. Soy del Barça pero mi referente es la jugadora del Real Madrid Athenea del Castillo y por encima de todas Patri Guijarro”.

Volviendo al otro lado del campo, también la estructura y los técnicos han hecho que todas las jugadoras se lo tomen más en serio: “En este aspecto me considero muy profesional y exigente, pero porque ahora sí que se pueden exigir cosas” explica Lastra. “Cuando existe implicación por parte del club y de las jugadoras, todo se unifica, con cosas tan sencillas como ir vestidas con la equipación del club para entrenar, no faltar o ser puntuales. Son aspectos que han cambiado a partir de la ilusión que sienten por este deporte y porque saben que ahora son tratadas como parte cada vez más importante de la estructura”. "Ahora, por ejemplo, los clubs de primera querrán apostar por el fútbol femenino como marca de referencia para ellos".

Ser referentes

La idea este año es desempeñar un buen papel en la liga autonómica para, a corto-medio plazo, poder dar el salto a la nacional, lo que significaría jugar con equipos de la península. “El CE Manacor debe ser el equipo de referencia del fútbol femenino del este de Mallorca, sin duda alguna. Como ocurre con el masculino, toda jugadora joven tiene que soñar con formarse en el Manacor para aprender y poder aspirar a todo”, augura Lastra. Quién sabe si al profesionalismo.

La diferencia también es que ahora, hablando del Manacor y de tantos otros clubs insulares, hay más de donde elegir “y eso aumenta y aumentará muchísimo la competencia entre jugadoras por un puesto de titular, y que la calidad personal y de entrenamientos vaya también hacia arriba. Hasta ahora en muchos equipos de fútbol femenino jugaban siempre las mismas, muchas sin entrenarse, porque simplemente no había mucho más” aclara Alicia Mora, que incide en una cuestión igualmente interesante como son las lesiones y la necesidad de un diagnóstico y tratamiento al mismo nivel que en el fútbol masculino. “Estoy operada hasta cinco veces de las rodillas. Necesitamos entrenadores y preparadores con mentalidad profesional. No puede ser que, como yo, una futbolista juegue con los ligamentos rotos sin que nadie le diga que pare, por simple desconocimiento”. Precisamente la de ligamentos cruzados es una de las lesiones más comunes dentro del fútbol femenino “debido a la constitución del cuerpo de las mujeres, en este caso de las rodillas. Hay más posibilidades de romperse los ligamentos si la estructura de las rodillas está hacia dentro, lo que sucede porcentualmente más en mujeres que en hombres”.

"La principal diferencia es que en los vestuarios femeninos no hay tanto ego"

Vestuarios

Hasta la categoría cadete las chicas pueden jugar integradas en equipos masculinos federados, pero, al mismo tiempo, eso hace que sea muy complicado que vayan después a las selecciones autonómicas, por lo que la tendencia es que haya cada vez más equipos puramente femeninos. Y eso también se nota en los vestuarios. "La principal diferencia es que en los femeninos no hay tanto ego" apunta Lastra, "no hay estos dos o tres jugadores que pueden desequilibrar el ambiente". Y, según el entrenador del CE Manacor, a todo esto hay que añadir que "entienden mucho mejor la táctica y la estrategia que los jugadores".

Miki Lastra, que empezó su trayectoria en los banquillos en 2012 entrenando a alevines y otras muchas categorías masculinas, prefiere la gestión del vestuario femenino, donde ya lleva tres temporadas. Mora, que gestiona el equipo de fútbol7 dice que la organización del grupo "es mucho más agradecida, el cariño que te dan es diferente".

Esta temporada la estructura del CE Manacor femenino se surte en buena medida de jugadoras que hasta ahora militaban en el Serverense, también de autonómica, y cuyo club de origen no ofreció garantías en su apuesta por el fútbol femenino. Una unión ilusionante con la base joven ya existente en el club y algún otro fichaje de renombre. "Tenemos una media de edad de entre 20 y 21 años y contaremos con Rosita, del Collerense, un refuerzo de lujo".

La liga autonómica (la quinta categoría estatal por detrás de la liga nacional, 2ª RFEF, 1ª RFEF y la Liga Iberdrola) está compuesta por 16 equipos “entre los que lucharemos por subir. Venimos para crecer y poder llegar a nacional. Los dos primeros suben directamente y ese es nuestro sueño… pero lo primero es trabajar”. "El fútbol femenino es mucho más intenso y agresivo, pero al mismo tiempo el ambiente es muy sano".

Triunfo mundial

“Para nosotros el triunfo en el Mundial ha sido muy gratificante, porque muchas venimos de equipos en los que no se nos ha querido ni valorado en nuestra justa medida. Yo por ejemplo jugué en segunda con el Porto Cristo, que es la categoría más alta a la que ha llegado cualquier plantilla (masculina o femenina) del club en su historia, y en cambio quitaron el equipo… en aquellos momentos no podía parar de llorar porque no entendía nada”, recuerda Mora al contar las penurias sufridas durante años de entrenamientos. "Además, para conseguir pagar los 450 euros de la ficha teníamos que salir a vender cosas a mercados o verbenas como hacen los alumnos de un instituto para irse de viaje de fin de curso".

Centrando el discurso en los eventos que han ido creando un cisma entre el equipo femenino de la selección española y la Federación y cuerpo técnico, Alicia, que conoce parte de la plantilla internacional, apunta cosas simples pero concluyentes: “Las quince jugadoras que hace unos meses fueron apartadas de la selección nacional tan sólo pedían más fisios, un nutricionista para seguir las dietas profesionales de sus clubs, por ejemplo, o que pudieran viajar algunos familiares a las concentraciones… cosas muy normales que en el fútbol masculino nadie pone en duda ”. “Ser campeonas del mundo servirá para darle su valor social y que hasta ahora no se había tenido en cuenta. Hay que tener presente que en estos momentos la selección española es campeona en las categorías sub17, sub19 y absoluta a la vez”.

Rubiales

“No hay forma de justificar lo que hizo Luis Rubiales. Seguro que llegado el mismo caso no habría besado a un jugador hombre” sostiene Mora. “Es muy triste conseguir algo tan grande y que se vea tapado por un gesto a la vez tan antideportivo. Hay antecedentes como el caso del entrenador de la selección de Zambia, que tuvo un juicio por agresión sexual. Entonces desde aquí se criticó con dureza… y ahora se intenta defender lo mismo por parte de algunos sectores…”.

Algo que contrasta con los argumentos esgrimidos hace sólo unos días por el actual técnico del equipo masculino del CE Manacor, Pep Barceló, que ofreció su incondicional apoyo a Luis Rubiales durante la asamblea extraordinaria de la Federación, el pasado viernes en Las Rozas. Si bien es cierto que rápidamente y frente a la presión social de asociaciones feministas locales, el club se posicionó a favor de las jugadoras y en contra del presidente Rubiales. Aunque ahora falte por ver si tomará algún tipo de resolución deportiva con Barceló.

Precisamente en cuanto a la comunicación con el CE Manacor, tanto Lastra como Mora explican que “está siendo muy buena, constantemente nos preguntan, nos tienen en cuenta en cuanto a horarios y campos de entrenamiento (repartidos entre Na Capellera, Sa Torre dels Enagistes y Son Macià). Es evidente que se nota que apuestan por el fútbol femenino”.

El CE Manacor femenino inicia la temporada oficial el próximo 17 de septiembre en Na Capellera en la primera eliminatoria de la Copa Federación contra el Constancia de Inca a las 12h. Mientras que su debut en la liga autonómica se producirá el 14 de octubre en Menorca.