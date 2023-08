El temporal destrozó el Mercat de Valldemossa este domingo por la mañana. Como cada domingo, los placers decidieron montar sus paradas en las plazas del pueblo, ignorando que se venía un temporal de dimensiones bíblicas que barrió la isla de sur a norte con vientos huracanados de hasta 122 kilómetros por hora. Hasta las diez de la mañana, el mercat trascurría con normalidad. Pero de pronto, la borrasca llegó y se llevó por los aires todas las paradas.

"Nosotros enviamos un comunicado por Telegram, aconsejando que no se pusieran los puestos por la alerta naranja", revela Nadal Torres, alcalde de Valldemossa. "Evidentemente, mucha gente no lo leyó o no lo quiso leer", sentencia.

La ventada ha destrossat el mercat de Valldemossa i els placers han hagut de llevar totes les parades. @AjValldemossa @Emergencies_112 pic.twitter.com/RDPKdRmjOz — RTVEBalears (@RTVEBalears) 27 de agosto de 2023

"Es verdad que podríamos haber avisado de forma más incisiva del temporal, pero los vendedores podrían haber visto que era una temeridad montar su puesto en el mercado", explica Torres. El alcalde de Valldemossa no confirmó si era posible suspender o no el mercat y afirmó que esto iba "a cargo de cada uno".

"Por suerte no ha habido ningún desastre grande, solo han salido volando toldos y vidrios, pero sin ningún accidente", revela el veterano alcalde.