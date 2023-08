Mateu Marcé, concejal de Fiestas de Manacor: «Tiene que ser la sociedad la que debe plantear las fiestas y ser protagonista»

¿Cómo se ha encontrado la delegación de Fiestas después de los últimos problemas de caja?

Lo estamos arreglando. Estábamos bajo mínimos, con algo más de 300 euros en el cajón. En el último pleno aprobamos incorporar 217.000 euros a la partida para poder pagar las facturas pendientes y otras que puedan ir entrando como las de Fires i Festes, por ejemplo. Es evidente que todo esto condiciona un presupuesto ya establecido, por eso a partir de ahora y hasta que acabe el año deberemos ajustar mucho los actos. Deberemos fiscalizar más.

¿Por qué se ha llegado a este punto?

La partida para este año era de 353.000 euros. Como decía el anterior concejal, Artur Aguiló, es cierto que en el departamento de Fiestas falta personal y que había facturas del año pasado, pero eso no exime de responsabilidad. Tampoco se trata de personalizar en alguien en concreto, porque considero que no ha habido mala fe. En estos momentos, es difícil de reajustar, pero lo conseguiremos.

¿Cuál es la fórmula para que no vuelva a pasar?

La máxima normalidad posible dentro de las normas. Toda factura que supere los 3.000 euros deberá ir a concurso para que no tenga que pasar después a extrajudiciales, con todo lo que eso conlleva. Ahora tenemos partida presupuestaria para seguir adelante, pero no para iniciar ningún nuevo contrato. Habrá actos que no podrán realizarse.

Pero todavía faltan muchas celebraciones, ¿no?

Hay apalabrados unos presupuestos con pueblos y barriadas, pero estamos reajustando. Existe una buena predisposición por parte de las asociaciones de Manacor.

¿Qué recuerdo se lleva de su paso por las concejalías que deja?

He disfrutado mucho al frente de las concejalías de Cultura y Educación, con un personal muy implicado y vocacional, que mira por el bien del pueblo. Somos un departamento con buena valoración por parte del ciudadano. La concejalía me ha dado mucha experiencia y he crecido como persona. He aprendido y disfrutado de primera mano del tejido cultural y su funcionamiento.

¿Qué le ha quedado pendiente?

Me hubiera gustado irme con las escuelas de cero a tres años de s’Illot y Porto Cristo ya hechas.

Se harán de todas formas, ¿no es así? ¿Cómo se pagarán?

Irán por incorporación de remanente con plazas subvencionadas por parte de la conselleria de Educación, con dinero por creación y por sostenimiento de cada una. Se construirán en Sillot en el centro cívico y en Porto Cristo al lado del supermercado Eroski.

Volviendo a Fiestas, a partir de ahora, ¿el Ayuntamiento escuchará más al pueblo?

Las fiestas deben ser participativas, hechas con colectivos y con un tejido asociativo activo. No debe ser el Ayuntamiento sino la sociedad la que debe plantear las fiestas y ser protagonista.

Pero para ello tendrán que tener y poder administrar dinero público.

En 2023 ya no estamos a tiempo, pero para el 2024 el reto es abrir líneas de subvención directas. Líneas propias para entidades y asociaciones.

Las Fires i Festes deben cambiar de rumbo, ¿el modelo está agotado?

Las Fires i Festes han llegado a un punto demasiado continuista, que necesita un par de vueltas para saber dónde vamos y lo que queremos exactamente a partir de ahora. Creo que sería bueno abrir un diálogo con el pueblo para conocer qué quiere hacer con ellas.

¿Los retos culturales son asentar los proyectos existentes o crear otros nuevos?

Manacor se ha ido reinventando con cosas nuevas, la Nit de l’Art, la Vila del Llibre, nuevos formatos… uno de los objetivos ahora es poder crear un festival de música al aire libre en esta legislatura.

¿Cómo afectará el nuevo modelo a las fiestas de Sant Antoni?

La fiesta de Sant Antoni está donde está por el colectivo tan implicado que lleva encabezándola desde hace años. Pero es verdad que hay que ordenar, como decía, todo el tema presupuestario, y eso pasa por sacar nuevas líneas de subvención bien reguladas para asociaciones. Queremos presentar un proyecto adaptado.

A partir de ahora usted también se encargará de la Policía Local. ¿Considera que Manacor tiene agentes suficientes para atender a la población?

La plantilla de la Policía Local de Manacor cuenta ahora con 103 agentes, 25 de ellos pertenecientes a la Unidad Territorial de Costa (UTC). Quizás todavía sea una cifra insuficiente por el volumen poblacional del municipio, sobre todo porque hay bajas, turnos, jubilaciones o segundas actividades que lo condicionan. Vamos más justos de lo que yo quisiera. Aunque el trabajo realizado por el anterior concejal, Joan Gaià, en cuanto a la relación de los puestos de trabajo lo ordena bastante bien. Es complicado crear nuevas plazas en ese sentido sin la autorización estatal. Eso sí, al pasar de los 50.000 habitantes, también cambiarán las condiciones para crear plazas.

¿La Policía necesita un nuevo cuartel-comisaría?

El actual cuartel está limitado, físicamente hablando. Está claro que a medio plazo la Policía Local de Manacor debería disponer de unas unas nuevas instalaciones, puede que en el mismo sitio, puede que en una nueva localización. Estar en el parque municipal hace que el espacio esté siempre vigilado y el hecho de no estar en el centro es una ventaja en cuanto a los problemas de aparcamiento y ruidos que eso podría suponer para los vecinos del entorno.

¿Cómo se acabará de desplegar la ZPR (Zona de Prioridad para Residentes)? ¿Aumentarán las calles?

Los cambios en la movilidad se han notado muchísimo, pero todavía queda trabajo por hacer. Ahora hay más gente y menos coches, y eso nunca puede ser algo malo. Basta con caminar por el centro para ver a niños jugando y personas caminando tranquilamente. Los siguientes retos de pacificación son zonas con alta circulación de coches en Porto Cristo o en la primera línea de Sillot. Las pruebas que hemos realizado allí han demostrado que funcionan y los vecinos están contentos.

¿Las cámaras de control llegarán a instalarse o ya no?

Las cámaras de control de acceso se instalarán dentro de este año. No están pensadas para recaudar dinero sino para reducir aún más la entrada de vehículos. Están en el reglamento.

¿Y las sanciones se acabarán poniendo y cobrando o pasará como con otras ordenanzas como las de animales o trastos que son tan complicadas de demostrar?

No será lo mismo que lo que ocurre con las ordenanzas de incivismo, donde alguien debe ver la infracción para poder sancionarse. Aquí tendremos la prueba directa y automáticamente se tramitará.

¿La plaza des Cós quedará definitivamente cerrada a la circulación de coches como lo está ahora?

Desde el Ayuntamiento, estamos pendientes de cómo funciona, no hay nada descartado. Gracias a las obras de reforma y a tener que cerrarla, nos ha dado mucha información.