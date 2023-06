Joaquín Rabasco, 16 años después de ser condenado por corrupción y estar en prisión, vuelve como edil de LLucmajor

Joaquín Rabasco Ferreira, con 71 años, ha vuelto hoy como concejal de Llucmajor, donde tuvo que dimitir en 2008 tras verse involucrado en un caso de corrupción que le obligó a entrar en prisión. La Audiencia Provincial impuso a Rabasco cuatro años de privación de libertad por un delito de malversación de caudales públicos y dos años por otro de alzamiento de bienes.

Ha vuelto para "resarcirse" de lo que él considera una persecución. Lo ha he hecho con otro partido, S'Arenal, Llucmajor y Urbanizaciones (SULL) y sin nisiquiera saludar a su excopañero en la Agrupación Social Independiente (ASI), Guillermo Roig, partido fundado en los 80 por el propio Rabasco. La constitución del nuevo ayuntamiento de Llucmajor, que ha proclamado a la popular Francisca Maria Lascolas como alcaldesa, ha vivido momentos de tensión cuando rabasco ha cogido la palabra: "Hace 38 años que están intentando hacerme desaparecer de la política", aseguró rabasco mientras una parte del público lo abucheaba y sus compañeros de partido lo aplaudían. "Hoy he vuelto aquí y me tendrán que aguantar cuatro años", ha aseverado el polémico Rabasco mientras en la abarrotada sala de plenos del ayuntamiento de Llucmajor se escuchaba un murmullo de desaprobación.

Rabasco, al ser el concejal de mayor edad, presidió la mesa de constitución del nuevo Consitorio. Su presencia causó expectación entre los vecinos del municipio que lo tuvieron como edil y como persona clave para la gobernabilidad del municipio desde 1987 al 2008. Sentado en primera fila estaban los exalcaldes que gobernaron con él. Es el caso de Gaspar Oliver y Lluc Tomàs. Este último se vio salpicaso por el caso del desvío de dinero municipal al que acusaron a Rabasco.

El veterano edil se depidió advirtiendo a la nueva alcaldesa de los "poderes que mandan" en el municipio y le deseó que estos poderes la dejen gobernar. Aseguró que hará una "oposición contundente".