El consejo viral en TikTok de una empresa de eventos de Mallorca: "Si vas a Magaluf no saltes por el balcón, el balconing está prohibido" También alerta a los jóvenes británicos contra las personas que roban a turistas en el municipio de Calvià, recomienda lleva casco si se alquila una moto o quad, como si en Gran Bretaña no fuera obligatorio y señala que en el McDonalds de Magaluf no sirven desayunos -El vídeo, que muchos se toman con humor, logra más de un millón de reproducciones