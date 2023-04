Querida. Cuánto tiempo sin saber de ti tras ese cese temporal de convivencia que hemos atravesado en las últimas semanas. No me negarás que esta semana te he animado la sección con el affaire de las monjas de Llucmajor y su faceta de agentes de la propiedad. No te quejes que por unos días has salido del día de la marmota que son, para muchos como tú y yo, las elecciones. Pero parece que las monjas no son las únicas que apuestan por la compraventa de bienes que recibieron para realizar obra social o caritativa. Los escoltes están a punto de perder la finca de Gatamoix porque los Escolapios, cómo no, lo han puesto en venta. Eso me lleva a pensar que tras hábitos y sotanas está lo que es el hombre en realidad, que se deja seducir por el dinero por muchos votos de religiosidad que hayan prometido. Me parece miserable que el patrimonio religioso ya no sirva para la función por el que fue donado y que los de la casa de Dios prefieran antes forrarse a base de venderlo a ricos extranjeros que no dar servicio a los que más lo necesitamos. Hoy no iré a misa, me rebelo. Otra vez, desde Sóller con amor.

Desfent | Incluso las monjas venden su patrimonio

Querido, has regresado por todo lo alto tras nuestro cese temporal de convivencia y, encima, has elegido tema religioso. ¡Nosotros que vivimos en pecado! Pese a su faceta de agentes de la propiedad al vender Ca ses Beates, estoy convencida de que siguen más que nunca invocando a Dios con sus oraciones para que desaparezcas del mapa porque menudo disgusto les diste con eso de que «las monjas de la Caridad se apropian y venden una casa parroquial en Llucmajor». Beato no te harán. Ellas niegan que se adueñaran de la casa y defienden que era de su propiedad. Sea como sea, muy claro no debe estar el asunto cuando el Obispado ha asegurado que lo investigará. Mira, al menos, en Sóller deben respirar tranquilos al ver que estás metido en líos de sotanas porque siempre por estas fechas solías sacar tu artillería para montar jaleo con alguna que otra información envenenada sobre el Firó. En fin, no se puede negar que los religiosos estén a la orden del día de lo que pasa en Mallorca porque incluso ellos venden su patrimonio. ¡Desde el altar con amor!