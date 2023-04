Los quintos’05 de sa Pobla han pedido “disculpas” por los actos vandálicos del instituto Can Peu Blanc, aunque lamentan que su reputación se ha visto “negativamente afectada” por las “difamaciones” de los medios de comunicación, el instituto y el Ayuntamiento, ya que aseguran que no son “responsables” de todos los actos que se han difundido. Además, señalan que el director y el equipo docente eran “conscientes” de que en la madrugada del pasado viernes entrarían en el instituto porque “es una tradición del pueblo” y que en otros años se han hecho “bromas peores”. Los quintos aseguran que, cuando estaban en el interior del instituto y sonaron las alarmas, la Policía Local acudió al centro y “viendo a personas que se escapaban del interior del instituto (los agentes) no dijeron ni hicieron absolutamente nada ni tampoco entraron al centro para ver los hechos”. También acudió la Guardia Civil, que pidió los datos a “algunas personas”. “Les pedimos permiso para entrar para dar la cara, pedir perdón y limpiar el centro”, añaden.

7 Los quintos aseguran que “posteriormente” se ofrecieron voluntarios para terminar de limpiar el instituto y “estábamos dispuestos a asumir todas las cargas económicas”, pero “no hemos recibido respuestas positivas”. Los jóvenes añaden que están “decepcionados” con el Ayuntamiento porque durante el año han ayudado a realizar jornadas culturales y didácticas en la localidad y “se nos está pintando como los destructores del pueblo”. También se sienten “engañados” porque habían acordado con el Consistorio que darían “los nombres de los principales culpables a cambio de la posibilidad de realizar la fiesta grande”, que ha sido suspendida por la institución municipal, pero “nuevamente hemos sido rechazados”. Los quintos acusan al Ayuntamiento de parar fiestas “antes de hora” en otras ocasiones y de “poner muchas trabas a la hora de realizar nuestras actividades”. Por último, precisan que no quieren “justificar” sus actos, ya que “han sido inadecuados”, por lo que reiteran la petición de disculpas “a toda la gente afectada”.