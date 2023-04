Entre 25 y 30 jóvenes entraron durante la pasada madrugada sin permiso en el instituto Can Peu Blanc de sa Pobla y provocaron graves destrozos en las instalaciones, en el marco de la celebración de la fiesta de los quintos’05, según denunció ayer el claustro del centro educativo, que condenó «rotundamente» las acciones vandálicas y expresó su «profunda tristeza» por estos actos «realizados por alumnos y exalumnos que en algún momento han sido miembros de la comunidad escolar» del instituto.

A primera hora de ayer, la imagen era dantesca: tierra y excrementos esparcidos por los pasillos, aulas con todas las sillas y mesas en el suelo, pantallas de ordenador rotas, pizarras descolgadas, puertas agujereadas a patadas... Los hechos, que han sido denunciados ante la Guardia Civil, tuvieron «consecuencias muy graves», ya que ayer tuvieron que suspenderse las clases de todos los grupos de ESO y de primero de bachillerato. «Las familias han tenido que recoger a sus hijos, con todos los perjuicios que ello implica en el ámbito laboral, y los profesores han tenido que suspender exámenes y otras actividades lectivas programadas», explicó ayer el claustro del IES, que advirtió que «se adoptarán todas las medidas que sean oportunas para reparar monetariamente y moralmente las consecuencias» de estos actos incívicos que ayer causaron un gran revuelo en todo el municipio.

La primera consecuencia será la suspensión total de la fiesta organizada por los quintos prevista para este sábado en el parque de Can Cirera Prim, que tenía autorización municipal hasta las 4 de la madrugada.

Fue una decisión del Ayuntamiento a petición del claustro de profesores del instituto. «Han decidido por unanimidad pedir la suspensión del acto porque nadie tiene ganas de fiesta», explicó el alcalde Llorenç Gelabert, que a primera hora ordenó a la brigada, así como a las empresas de limpieza urbana y de edificios municipales, que ayudasen en la puesta a punto de las instalaciones del instituto.

El alcalde convocó a los jóvenes en el Ayuntamiento para pedir explicaciones. «Han admitido que entre 25 y 30 jóvenes entraron por la noche en el instituto, y les he sermoneado: les he dicho que tienen todo lo que quieren, pero deciden romper un instituto que se ha pagado con el sudor de sus padres», explicó Gelabert. «Algunos de ellos se han puesto a llorar y se han dado cuenta de lo que han hecho, pero no quieren delatar a sus compañeros».

El lunes por la mañana se ha convocado una reunión entre la Policía Local, el claustro de profesores y los quintos, acompañados por sus padres y madres. La dirección del instituto pretende que los responsables paguen los desperfectos y los gastos derivados de la limpieza del centro educativo.