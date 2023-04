Alertan del impacto de una tala de pinos autorizada en una finca de Llucmajor

Vecinos de Llucmajor han alzado la voz para advertir del impacto de una tala de más de un centenar de pinos en una finca privada de Cala Blava. La actuación empezó en 2022 y sigue en marcha en estos terrenos, apuntaron estos residentes.

A preguntas de este diario, la conselleria de Medio Ambiente del Govern confirmó ayer que concedió un permiso al propietario para talar estos árboles y señaló que, como es habitual en estos casos, ha realizado seguimiento de los trabajos realizados.

«Es una barbaridad la deforestación que se ha llevado a cabo. Tres cuartas partes del bosque se han talado y [se han] arrasado con las máquinas. Hablamos de extensiones grandes, tres bosques», indican estas voces críticas con los trabajos realizados.

«¿Por qué talan bosques enteros? ¿Dónde va a parar toda esta leña? ¿Cuál es el futuro de estas zonas? ¿Hablamos de dinero o de vivir?», agregaron.

Octubre de 2022

Al parecer, de acuerdo a estas fuentes vecinales, el inicio de la tala se remonta a los meses de octubre y noviembre del año pasado. Los trabajos se realizaron sobre dos parcelas, donde había centenares de pinos (esas fuentes sitúan la cifra en más de 700, pero no ha sido posible confirmarla por este diario).

En la parcela donde se están realizando actualmente esas tareas habría unos 200 árboles, de acuerdo a esta información.

Consultada ayer al respecto, la Conselleria informó de que no tenía conocimiento de con qué finalidad se ha podido efectuar la tala. Este departamento autonómico recordó que es una finca privada y que, si cumplen con los preceptos que marca la autorización, no tiene por qué haber ninguna ilegalidad.

La organización ecologista GOB también se ha interesado por el tema.

De la información recabada por parte de un denunciante y de la Conselleria, señala que se trata de una franja de protección de la carretera, con autorización para talar 110 pinos.

El GOB apunta que no son terrenos afectados por la figura proteccionista de la Xarxa Natura 2000 ni por un Área Natural de Especial Interés (ANEI). Reconoce la entidad ecologista que puede haber una cuestión de impacto paisajístico, pero que no cabe denuncia mientras esas talas no cambien la estructura vegetal de la zona.

Lo que dice la ley

La Ley Agraria de Balears establece que las talas de masas arborizadas o de vegetación arbustiva que cuenten con autorización de la administración forestal de la comunidad autónoma de Balears «no estarán sujetas a licencia urbanística o comunicación previa municipal».

Será la propia Comunidad, establece la normativa autonómica, la que notificará a los ayuntamientos el número de autorizaciones para tala que otorgue en terrenos forestales de los respectivos términos municipales.