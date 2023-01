Fent | Sant Antoni, ¿'Diada de las islas?: Un auténtico y sentido Día de Balears

Sé perfectamente, querido, que al proponerte opinar sobre si Sant Antoni debe ser declarada fiesta autonómica te vas a cortocircuitar pero como has estado de vacaciones toda la semana, la realidad es que me da igual. Como buena santantoniera, evidentemente me postulo como clara defensora de que Sant Antoni sea fiesta «nacional» (como dicen), pero la realidad es que hace muchos años que para mí ya lo es. De hecho, solo espero que pase Navidad para que llegue el 16 y 17 de enero. De todas formas, aunque la fiesta tiene todos los ingredientes para convertirse en un auténtico y sentido Día de Balears, dudo que el tema salga adelante. Y no será porque nuestra presidenta predilecta no haya vivido de cerca este Sant Antoni pero suele pasar que nuestra clase política está desconectada de la realidad y si creen que la gente sentirá como suyo el 1 de marzo (por mucho ball de bot y muestra payesa que organicen) es que no entienden nada. Si es por sentimiento y tradición, Sant Antoni se lo merece mucho más. Es puro sentimiento y estoy segura que la mayoría de gente desconoce por qué motivo es fiesta día 1.