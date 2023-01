Desfent | Sant Antoni, ¿'Diada de las islas?: Querida, sin el Firó no habría Sant Antoni

Hay que ver cómo te encanta meterme en líos con esos temas en los que se hace difícil discrepar porque siempre los hay que se lo toman todo demasiado al pie de la letra. Para ti Sant Antoni debería ser fiesta autonómica, pues para mí lo debería ser el Firó de Sóller. No es que sea una fiesta que me apasione porque, la verdad, procuro irme de Sóller ese día porque no me gusta en cómo ha derivado. Pero no podemos dejar de lado la historia que conlleva, porque supuso dar la estocada final a las invasiones sarracenas periódicas que se producían en la isla tras el genocidio iniciado en 1229 con los árabes que tranquila y armoniosamente vivían en esta isla. En fin, que sin el Firó no habría Sant Antoni. Dicho eso prefiero hablar de política. Pronto tocará mojarnos y hacer públicas nuestras quinielas acerca de lo que ocurrirá en mayo. Preveo una debacle de la izquierda que tan mal nos ha gobernado estos últimos años con sus ya habituales peleas internas y sospecho que la Prohens tiene muchos números de convertirse en presidenta por accidente. Conmigo coincidirás que tiene mejor estilo a la hora de vestir que la actual molt honorable. En eso al menos gana.