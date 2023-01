Artesanía en Mallorca: Maestros artesanos, a examen para obtener su carta

Mirenchu Beascoechea lleva 22 años como artesana. Su especialidad es el vidrio. Son dos décadas pero ahora se ha animado a pasar las pruebas para obtener la carta de maestra artesana, la máxima cualificación que otorga el Consell de Mallorca para demostrar la profesionalidad de artesanos y artesanas. De hecho, solo los profesionales con carta pueden optar a las ayudas y proyectos impulsados por la institución insular.

El Consell ha retomado las pruebas presenciales para acreditar nuevos maestros artesanos. Ayer miembros de la Ponencia Técnica de Artesanía se desplazaron a Marratxinet donde la creadora que opta a la carta de maestra artesana tiene su taller para evaluar su zona de trabajo, el proceso productivo, la materia prima que utiliza y el resultado final de sus creaciones. Además también se tienen en cuenta la formación de la aspirante, los conocimientos de las últimas tendencias, los estilos, el diseño en la artesanía e, incluso, la normativa aplicada en el oficio.

«Llevo 22 años. Soy mujer artesana, toco muchas teclas y no me había decidido a sacarme la carta de maestra artesana porque me parecía muy engorroso hasta que he dado el paso. Es un mérito que no todo el mundo tiene. Hay que demostrar esta maestría que a lo largo de los años de arduo trabajo, estudios, de ser muy inquieta, muy intuitiva y muy curiosa vas haciendo este trabajo. Además hay que saberlo transmitir», argumenta durante su prueba junto a los miembros de la ponencia técnica de artesanía. Joan Antoni Sunyer es maestro artesano de vidrio artístico y es uno de los asesores que ha evaluado el trabajo de Beascoechea, que también trabaja con vidrio pero que al proceder del mundo del diseño se confiesa «mitad diseñadora, mitad artesana».

Sunyer defiende que «el título no debe ser una cosa para acceder a subvenciones. Te debes hacer digno de este título. Si eres maestro debes ser capaz de transmitir tus conocimientos. Los artesanos hacemos un trabajo muy solitario y uno debe saber transmitir todo lo que sabe para tener la carta de maestro artesano».

El conseller de Promoción Económica y Desarrollo Local, Jaume Alzamora, y la directora insuar de Artesanía, Marta Català, también visitaron el taller. De momento, el Consell ha otorgado 1.111 cartas de maestro artesano y 975 cartas artesanas. La carta de maestro artesano certifica un nivel elevado de perfección y conocimiento de un oficio, por lo que las personas que la poseen cuenta con diez o más años de experiencia. «Esta cualificación se impulsa como medida de dignificación del sector», reconoce Alzamora.

Preguntada por el momento actual por el que pasa la artesanía, la candidata a obtener la carta de maestra artesana asegura que «se puede vivir de la artesanía en las islas». «El sector pasa por un buen momento. Creo que cuenta con mucho apoyo tanto del Consell como de otras instituciones. Y ahora que queremos ir hacia un futuro más sostenible, un artesano es el que trabaja localmente y aprovecha al máximo los materiales», defiende Beascoechea mientras explica a los examinadores su método de trabajo y los materiales que utiliza para hacer sus creaciones.