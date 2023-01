El juzgado confirma la ilegalidad de varios proyectos municipales ejecutados en es Guix de Escorca

Una sentencia dictada el pasado 20 de diciembre por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Palma declara «contario a derecho» un acuerdo del pleno del ayuntamiento de Escorca del pasado año 2016 mediante el que se aprobó el proyecto de reforma y modernización del alumbrado público de la urbanización de es Guix y el proyecto de mejora de un tramo de la ruta GR-222 Artà-Lluc entre la carretera Ma-2130 y el santuario de Lluc y ordena al Consistorio a «proceder a la inmediata restauración de la legalidad urbanística infringida, adoptando todas las medidas necesarias para ello, inclusive la demolición de lo construido».

El citado juzgado estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Agència de Defensa del Territori (ADT) del Consell de Mallorca contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud formulada al ayuntamiento de Escorca para que revisara de oficio el acuerdo adoptado por el pleno el 13 de octubre de 2016 que aprobaba los citados proyectos, que ya han sido ejecutados por el Consistorio, institución que, según confirmó ayer el alcalde Antoni Solivellas (PP), presentará recurso contra la sentencia al no compartir la argumentación jurídica que da la razón al Consell de Mallorca.

La ADT había argumentado que los dos proyectos ahora anulados «son actuaciones relacionadas con un tipo de servicio urbano, como son el alumbrado público y las vías urbanas, que resulta incompatible con el régimen actual de los terrenos de suelo rústico», que además están protegidos con la categoría de Área Rural de Interés Paisajístico y Boscoso. A su entender, ambas actuaciones están «prohibidas» porque «están fuera de ordenación».

Por su parte, el ayuntamiento de Escorca había alegado que los proyectos «no son nuevas actuaciones, sino mantenimiento, reforma y mejora de las instalaciones realizadas en su momento conforme a la legalidad existente en aquellas fechas». También apuntó que «no se han anulado las NNSS ni la recepción de la urbanización de es Guix» y que ambos proyectos consistieron, por una parte, en la sustitución de 72 bombillas, tres columnas y seis tramos de cableado en es Guix para mejorar la eficiencia energética y, por otra, en la reforma de un vial, en concreto «algún tramo de acera y el asfalto de la calzada de 242 metros de longitud» en la misma urbanización.

El fallo del juzgado recuerda que el Tribunal Supremo confirmó en 2016 una sentencia anterior del TSJB que declaró conforme a derecho el acuerdo del Consell de 2010 mediante el que se desclasificaban los terrenos de es Guix, ubicados en la Serra de Tramuntana reconocida por la Unesco como Patrimonio Universal.

La sentencia cita diversos informes técnicos del Consell que constatan la categoría de suelo rústico de los terrenos afectados por los proyectos que, según el juzgado, no son de mantenimiento, por lo que «no pueden estar amparados por la normativa vigente en el momento de ser instalados». «A pesar del buen propósito que pueda tener el Consistorio, lo que no se pone en duda, esta no es en realidad la piedra angular de la discrepancia, sino la legalidad de tales actuaciones», concluye, si bien deja la puerta abierta a autorizar las mejoras «vía declaración de interés general».

Solivellas: «Aquí hay una mano política detrás»

El alcalde de Escorca, Antoni Solivellas, expresó ayer su desacuerdo con la sentencia que anula los proyectos en es Guix y cargó contra el Consell de Mallorca por ser «poco transparente» y actuar contra su municipio por haber ejecutado proyectos «de mantenimiento y mejora» que «se permiten en suelo rústico de otros municipios».

El regidor popular considera que «hay una mano política detrás» que interviene en un procedimiento jurídico que «sería fácil de arreglar» solicitando la declaración de interés general, una tramitación que el Consistorio quiere llevar a cabo para legalizar los proyectos ejecutados en es Guix.

En este caso concreto, Solivellas asegura que el Consell «no nos dio la opción de pedir el interés general» y añade que las obras ahora anuladas por el juez «estaban autorizadas» por la institución insular.