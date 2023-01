La cabalgata de los Reyes Magos de Sineu tuvo ayer por la noche un final inédito hasta la fecha. Cuando la comitiva real llegó a la parroquia de Santa Maria, donde finalizaba el recorrido previo por las calles de la localidad, la persona que ejercía de rey Baltasar comunicó a las autoridades y organizadores de la cabalgata que no pensaba entrar en la iglesia debido a su condición de creyente de la religión musulmana, por lo que los tres magos de Oriente se quedaron en el exterior del templo para recibir y fotografiarse con los numerosos niños y niñas que les esperaban con una gran ilusión.

Tradicionalmente, los tres Reyes Magos finalizan el recorrido en el interior de la iglesia, donde reciben a los niños y niñas en sus tronos, si bien en los últimos años no ha podido celebrarse esta tradición con motivo de la pandemia. Ayer, la primera cabalgata sin restricciones, estaba previsto seguir el protocolo habitual, aunque no fue posible por la negativa del rey Baltasar. Cargos del Ayuntamiento intentaron convencerle para que entrara en el templo, pero no fue posible, por lo que tuvo que cambiarse el protocolo y los reyes se ubicaron en el exterior del portal principal de la iglesia. Por este motivo, tampoco se llevaron a cabo los tradicionales discursos de bienvenida a Sus Majestades de Oriente.

Este viernes por la mañana, en Sineu no se habla de otra cosa y son muchos vecinos los que expresan su contrariedad por esta anécdota que no tiene precedentes en el municipio del Pla. En cualquier caso, la cabalgata previa, muy colorista, se desarrolló sin incidentes.