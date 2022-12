Ay querida. Te metes en cada fregado con esos corresponsales que tienes... ¿Quieres que la consellera Fina Santiago se atragante con los turrones o qué? ¿Y por qué dejas que tu discípulo arme lío con lo de la dependencia y no con los olivos centenarios muertos que hay en la rotonda de Raixa que el flamante conseller Iván Sevillano inauguró hace tan solo unos meses? En fin, superjefa mía, mientras vas de lío en lío en Muro se han conjurado para salvar sus naranjas para equipararla a la de Sóller. Quieren darle renombre, aunque tienen poco o nada que hacer porque mis naranjas son las mejores aunque hace años que no me llevo ninguna a la boca. Mis naranjos están como los olivos de Sevillano en la rotonda de Raixa que tenía que convertirse en un espacio con un nombre tan rimbombante del que ya ni me acuerdo. Pero como que es Navidad, dejemos por una vez de meternos con los políticos y mejor hagámoslo contigo. Ni tan siquiera una botella de vino me has mandado pese a que me tienes esclavizado. No haciendo carreteras sino llenándote páginas. En fin, siempre me quedará el regalo del Tren de Sóller con el que podré viajar gratis todo el año. Molts d’anys!!!

Desfent | Conseguir un precio digno para el payés

Querido, custodia tus naranjos que vienen los de Som Pagesos de Mallorca dispuestos a plantar cara a las de Sóller. La verdad es que la idea de aunar fuerzas como han hecho Agromallorca, Agroilla, Terracor y Es Merca con Som Pagesos es la salida que tiene el sector agrícola para conseguir un precio digno para el payés, que es lo mínimo que se merece. Y hablando de merecer, tengo tu vermut, tu agenda y tus vinos pero como me dejas plantada, lo voy guardando pero, aviso, la custodia tiene fecha de caducidad. Por cierto, cuando vengas a buscarlo (y a traerme mi regalo) ven con una bolsa de naranjas, así podré degustar cuáles son mejores, las solleriques o las del resto de la isla. Y como es un intercambio epistolar en plena Navidad, te ruego que no te metas más con Sevillano que triste debe estar porque las señales que instaló la semana pasada en las vías construidas por presos republicanos ya han sido vandalizadas. Poco han durado. Pese a que aseguras que te tengo esclavizado, solo puedo agradecerte que siempre estés y, como nos conocemos, solo te diré que espero que pases unas fiestas de lo más tranquilas. Molts d’anys!!!