El departamento de Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca publicó hace unos días en el boletín oficial la aprobación definitiva de la primera fase de la futura Via Verda de Alaró, un vial cívico peatonal que conectará la localidad del Raiguer con la estación ferroviaria para fomentar la movilidad sostenible. El proyecto ha sido aprobado después de que el Consell haya aceptado la mayoría de alegaciones (un total de 397) presentadas dentro del plazo legal y rechazado únicamente tres sugerencias que se habían registrado después del 28 de septiembre, día en el que finalizó el periodo de exposición pública.

El proyecto definitivo consiste en la habilitación de un vial cívico entre la Avinguda Constitució de Alaró y el punto kilométrico 3,7 de la carretera Ma-2022, a la altura de la intersección con el Camí Vell d’Orient donde la institución insular también ha aprobado la construcción de una rotonda.

El presupuesto de la obra asciende a 509.746 euros y el proyecto no contempla ninguna expropiación porque el vial será paralelo a la carretera.

Todavía falta por aprobar la segunda fase del proyecto que deberá llegar hasta la estación ferroviaria y sobre el que existe una gran polémica en el municipio, con partidarios de que se siga el modelo aplicado por el Consell en la citada primera fase, con el vial junto a la carretera, y defensores del proyecto elaborado por la conselleria de Movilidad del Govern que pretende seguir el antiguo trazado del tranvía.

En este sentido, el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló (PP), explica que la primera fase aprobada por el Consell es la parte del proyecto sobre la que «todo el mundo está de acuerdo» y que el tramo «polémico» es el que unirá el final de esta primera fase con la estación ferroviaria que comparten Alaró y Consell. El equipo de gobierno ‘alaroner’ se ha posicionado desde el principio con las tesis que defiende la plataforma ‘Via verda, així no’, que reclama que el vial transcurra junto a la carretera para no dividir las fincas existentes en la zona. «Reclamamos que se siga con el modelo del Consell», apunta el regidor.

En las últimas semanas han aparecido por la localidad diferentes pancartas colocadas por la citada plataforma en las que se asegura que «el pueblo ha dicho no» al trazado propuesto por el Govern, que aparece tachado.

En este sentido, desde la plataforma Volem Via Verda denuncian la «manipulación y falta de rigor democrático» en la afirmación que aparece en la pancarta porque «no ha habido ningún mecanismo democrático que lo demuestre». También consideran «muy preocupante» que el alcalde y el PP «den apoyo incondicional» a esta «falsedad democrática» y quieren dejar claro que «solo hay un proyecto de Via Verda y no hay un proyecto por la carretera». La plataforma añade que el proyecto ya se expuso al público por parte del Govern y «todos han podido presentar las alegaciones oportunas».