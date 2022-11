Bajo el lema ‘Volem parc arqueològic’, este sábado se celebra una gran movilización en los Closos de Can Gaià para rechazar que el Govern ha excluido otra vez el yacimiento de las inversiones del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). No es la primera vez, de aquí el enfado. Y es que en 2018 el Govern destinó 1,2 millones de la ecotasa a crear el parque arqueológico, un proyecto que contempla la adecuación del yacimiento, la creación de un centro de interpretación y la construcción de una naveta a escala real. Dicho fondo se retiró en 2020 para haver frente a las consecuencias económicas de la pandemia pero después de que el Ejecutivo de Francina Armengol utilizara dinero de la ITS para financiar un acto musical privado, el equipo de arqueólogos de Projecte Closos, Amics dels Closos de Can Gaià y la Plataforma Salvem Portocolom impulsaron una campaña social para reactivar el proyecto de parque arqueológico. Unas mil personas y 40 entidades se sumaron a la iniciativa. Ahora tras quedar excluidos de la ITS, llaman a la ciudadanía a la movilización este sábado a las 11 horas. Será una jornada lúdica y “se cerrará la carretera” para pintar un gran mural de “Volem parc arqueològic!”. Y es que el malestar surge tras dos reuniones con la conselleria de Fondos Europeos que tanto en enero como en marzo el conseller Miquel Company se mostró “muy interesado” en la financiación del proyecto. “¿Fue una cortina de humo para parar nuestra protestas?”, se preguntan desde Closos. “Es más que plausible”, lamentan.

