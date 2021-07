Reivindican fondos para musealizar el yacimiento Closos de Can Gaià

Este sábado finaliza otra campaña de excavaciones en los Closos de Can Gaià, un importante yacimiento arqueológico situado a las afueras de Portocolom. Los investigadores se han centrado en la Naveta II, una construcción erigida hace 3.500 años y abandonada unos 700 años después cuyos restos abarcan desde la época naviforme hasta el principio de la talayótica. Los hallazgos podrían desvelar muchas incógnitas acerca del tránsito desde una a otra cultura en la zona. «En realidad no se trata dedos culturas diferentes sino de dos fases de una misma población», aclara el Bartomeu Salvà, líder del equipo investigador. Salvà ha vuelto a reclamar el millón y medio de euros con fondos del impuesto turístico que el yacimiento tenía asignado antes de la pandemia, destinado a la compra de terrenos, la construcción de una naveta siguiendo las técnicas de la época y la «musealización del exterior». «Esta sigue siendo nuestra hoja de ruta», ha proclamado, y ha solicitado al Ayuntamiento nuevas vías de financiación. «El Ayuntamiento no puede asumir el coste pero puede presionar, puede ir al Govern, a Madrid, a Europa». Salvà ha expuesto además otro proyecto en vías de iniciarse de la mano de la UIB: la siembra de un «huerto prehistórico» y la «recreación de una garriga salvaje». Sobre la relevancia científica del yacimiento, ha explicado que «poblados como este hay muchos, pero con 25 años de trabajo detrás no hay ninguno. Es puntero en la Edad de Bronce en Balears y una referencia en el Mediterráneo».