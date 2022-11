Tranquilidad en la mañana del cierre total del túnel de Son Vic, un cierre que se ha demorado pasadas las 10.30 horas de la mañana pese a que el anuncio del cierre total a partir de este miércoles haya alterado la rutina de muchos conductores a primera hora que han optado por ir por el interior de Peguera, que sobre las nueve de la mañana registraba un tráfico denso mientras que en la autopista de Andratx no se han registrado retenciones a primera hora de la mañana. De hecho, vecinos de Andratx aseguran que “la gente evita ir por la zona a no ser necesario y los residentes se lo piensan mucho para desplazarse, solo lo hacen si es necesario”. Además, también ha contribuido que gran parte de la planta hotelera ya ha cerrado, por ello, los desplazamientos de trabajadores de la hostelería se han reducido mucho.

Con motivo del cierre total a partir de este miércoles, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, reclama al Consell de Mallorca más operarios para trabajar en la obra y que se escuchen las reclamaciones que plantea el Ayuntamiento. Llevamos del 17 octubre con el túnel cerrado en una sola dirección y cuando pasas de Andratx a Palma solo ves a tres operarios trabajando. Por la noche no trabaja nadie, en este puente, tampoco. Cuando es una obra que está repercutiendo tan negativamente en el municipio, lo normal sería poner todos los medios humanos para que se agilice la obra. Seguramente si así se hiciese, el cierre que se llevará a cabo de aquí a diciembre, no se prolongaría durante tantos días”.

Así, la primera edil lamenta que el conseller insular de Infraestructuras, Iván Sevillano, “no es nada receptivo”. “Siempre lo vincula todo a nivel político y solo le trasladamos las quejas de los vecinos”, añade Gonzalvo que reitera que Andratx es el “municipio más perjudicado”. “Este miércoles debía cerrar totalmente el túnel a las seis de la mañana y lo han hecho a las diez, pero ha condicionado el día a día de muchos conductores. ¿Qué costaba avisar días antes sobre la hora del cierre? Simplemente pedimos que se nos proporcione información para trasladarla a los residentes pero no se nos tiene en cuenta para nada”, critica la primera edil que insiste en que la petición planteada por el Ayuntamiento de cerrar por horas “fue una propuesta que hizo en su día el conseller”.

“Entendemos que haya cierres totales en momentos puntuales porque así lo requiera la obra pero no establecer un cierre total sí o sí que nos afecta al día a día del municipio. Las asociaciones de comerciantes del Port d’Andratx, Camp de Mar y de Sant Elm ya dicen que con el cierre parcial han notado una bajada”, razona la primera edil.

Efecto jaula

“Se trataba de poner nuestra propuesta sobre la mesa o intercambiar cierres totales con parciales en función de la ejecución de la obra, no siempre un cierre total. Sevillano se opuso y nos ha hecho caso omiso. Además ha intentado vincularlo políticamente alegando que se ha encontrado oposición desde que ha habido el cambio político en Andratx y eso no es cierto. Antes, el anterior gobierno no iba a las reuniones. Yo personalmente tanto como equipo de gobierno he ido a las reuniones de la mano de las asociaciones del municipio”, defiende Gonzalvo que critica que la decisión del Consell del cierre total el túnel de Son Vic “provoca en Andratx un efecto jaula, quedamos completamente encerrados y teniendo que pasar por Peguera, lo que implica demoras en tiempo y retenciones. Nos condiciona mucho el día a día de la gente y las quejas de los vecinos las recibimos el Ayuntamiento. Los vecinos no se van a quejar al Consell”, insiste la primer edil.