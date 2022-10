“La Ruta dels Fars intensificará la turistificación de los espacios naturales”, por ello, el GOB pide su retirada. Se trata de una ruta senderista impulsada por el Consell de Mallorca que discurre por el litoral entre Cala Rajada y Port d’Andratx. En total, suman 283 kilómetros. La entidad ecologista argumenta su petición asegurando que la ruta de los faros supondrá un incremento “muy importante” de la presión humana en el litoral, incrementando “los impactos que ya sufre esta zona en una isla súper poblada”.

La ruta establece un recorrido organizado en etapas y tramos, que se condicionará y señalizará para el uso senderista. El GOB explica que dentro del periodo de exposición pública se presentaron alegaciones pidiendo su retirada por la “inconveniencia de esta iniciativa”. El grupo ecologista asegura que el proyecto no presenta un nombre aproximado de usuarios previsto ni la capacidad de carga de los diferentes espacios por los que transcurre la ruta pero mantiene que la creación de esta oferta generará un incremento muy importante del número de personas. Así remarca que la ruta afecta de forma sustancial a espacios naturales amparados por diferentes figuras de protección. De los 283 kilómetros, unos 73 se sitúan en zonas de relevancia ambiental como LIC, ZEPA o parque natural mientras que otros 47 kilómetros transcurren dentro de zona ANEI o AANP. “La ruta intensificará la turistificación de los espacios naturales”, sentencia. “El punto en el que se encuentra nuestro modelo socioeconómico, la creación de cualquier nueva oferta contribuye a incrementar la presión sobre los recursos que ya es del todo insostenible”, defiende el GOB que reitera que una “mayor afluencia de turistas en temporada baja no contribuirá a un cambio de modelo si no se baja la presión que sufre la isla en verano”.

El GOB también critica las carencias que presenta el proyecto a nivel técnico tanto a nivel de concreción de las actuaciones como de los análisis de las repercusiones ambientales. Así razona que el proyecto prevé diferentes infraestructuras como aparcamientos o refugios pero “no se detallan en absoluto”. Igualmente, prosigue, “se habla de tramos de nueva construcción pero no se indican en la cartografía ni se hace una evaluación detallada de sus consecuencias ambientales.

Asimismo, el grupo ecologista pone en duda “la capacidad del Consell para gestionar la ruta una vez implantada y promocionada” y considera una cantidad “bastante escasa” destinar una partida anual de 37.664 euros para el mantenimiento de más de 283 kilómetros de ruta. También lamenta que no se contemple una partida económica para su vigilancia que evite “impactos importantes” en el patrimonio natural y cultural.

Por su parte, desde el departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca han asegurado que el proyecto de Pla Especial de la Ruta dels Fars, actualmente en aprobación inicial deberá pasar todos los controles ambientales. "Solo con herramientas jurídicas como este plan especial se podrá controlar el impacto de la gente sobre nuestro territorio. Este es el objetivo de la ruta", defiende el Consell ante las críticas del GOB.