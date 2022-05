Usuarios de los Servicios Ferroviarios de Mallorca se han quejado de retrasos, salidas de trenes antes de la hora establecida, suspensión de servicios y carencia de información a pie de andén.

La Asociación de Usuarias y Usuarios del Tren ha hecho públicas este martes estas quejas en una nota en la que también destacan el incremento del número de viajeros tras un mes en vigor de los nuevos horarios y el aumento de las frecuencias.

"Al hecho de que muchas veces no llega el tren se suma la incertidumbre de no saber qué hacer, si seguir esperando o si buscarse la vida por otro lugar (vehículo privado, en caso de tener) en el momento de desplazarse; hay que tener en cuenta que son muchas las personas que utilizan este medio para ir a su puesto de trabajo de estudio y que no se pueden permitir llegar tarde a sus obligaciones", ha destacado.

También ha pedido un reajuste de horarios para cuadrar las correspondencias de las expediciones procedentes de sa Pobla y de Manacor con el metro de la UIB.

Además, ha señalado que considera que una actuación "de estas dimensiones" tiene que ir acompañada de una planificación adecuada y de recursos necesarios si se quiere aspirar a un servicio que permita prescindir del vehículo privado.

Asimismo, ha pedido que la ampliación de la cobertura horaria de los trenes que se ha llevado a cabo por el incremento del precio del combustible se mantenga en el tiempo.

"Puesto que estamos en una situación de emergencia climática que no entiende de precios pero sí de emisiones de gases contaminantes. Por lo tanto, es la hora de hacer una apuesta seria por la movilidad pública sostenible", ha defendido.