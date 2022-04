Luisa Jiménez: «Los afiliados del PP de Calvià pedimos democracia interna, que nos dejen votar al líder»

Tras una legislatura tumultuosa, marcada por las disensiones internas, el PP aún no ha definido su liderazgo, una situación de interinidad que preocupa a los afiliados.

¿Sigue queriendo ser la candidata del PP de Calvià a la alcaldía?

Sí. He sido la única que ha declarado siempre su intención de ser la candidata. Hasta ahora, hemos hecho una oposición digna con el grupo municipal. Además, he trabajado mucho en la calle. Hemos conectado con vecinos, asociaciones, empresarios…

No parece que la dirección del PP a nivel autonómico opine lo mismo si todavía no le han apoyado para ser la candidata.

Yo lo único que digo es que todos los afiliados e incluso los que son sólo votantes del PP piden que haya democracia interna. Es verdad que en el resto de juntas locales ha habido candidaturas únicas. Y eso es bueno, no digo que no. Yo he sido la única que ha dicho que quiere ser candidata en Calvià. Pero, si hubiera otra candidatura, pienso que votar esas opciones sería un ejercicio de democracia interna. Eso es sano. El tiempo apremia.

Hay afiliados que llevan un gran enfado, porque, a un año de las elecciones, ven que no hay partido. Es que llevamos tres años sin junta local. Están recogiendo firmas reclamando esa democracia interna, sólo piden derecho a votar. Y, si no es así, habrá muchas bajas de afiliados.

¿Cómo afecta esta indefinición acerca del liderazgo de Calvià a su labor de oposición?

Afecta anímicamente, claro. Y los equipos de cada núcleo están desanimados. Creo en la democracia interna y no se está dando la oportunidad de votar a los afiliados ni de presentarse a los que quieran ser candidatos. Se trata de ayudar al partido a todos los niveles: municipal, insular, autonómico y estatal. Queremos teñir del azul del PP a Calvià y a Balears.

¿Teme que Vox les supere en las próximas elecciones si no se acaba con esta incertidumbre?

Si se define un líder ahora mismo, hay tiempo para ganar a Vox. Hay todo un trabajo hecho durante los tres últimos años en la calle. Los otros partidos ya están en modo precampaña y nosotros no, porque no tenemos líder.

¿Usted ha expresado estas inquietudes en persona a la cúpula del PP balear? ¿Qué le dicen?

Ya he trasladado que no es una situación agradable. Me he reunido con la dirección insular y regional. El tema es que hay personas que hemos trabajado por el PP y hemos llevado la bandera del PP.

¿Y qué pasaría si finalmente hay una designación directa de otro candidato?

Me gusta la política local. Vivo hace 28 años en Calvià, y quiero poner a este municipio en el centro del Mediterráneo. Me gusta hacer política de calle. Si mi partido no me deja ejercer esta política, la tendré que ejercer de otra manera.

¿Significa eso que se iría a otro partido?

Significa que sólo quiero a Calvià y no, no quiero ir a ningún otro partido. Mi partido es el PP. En estos tres años, hemos conseguido ilusionar a mucha gente. Hemos hecho más de 150 afiliados en Calvià y hemos formado un equipo de trabajo muy heterogéneo, con gente con experiencia política, jóvenes, presidentes de asociaciones…

Afiliados que no son afines a usted se han movido para formar otro partido.

Yo lo sé por lo que he leído en prensa. Quiero aclarar que yo no me voy del PP.

Si finalmente llegase un ‘mirlo blanco’ impuesto por Palma, ¿le daría tiempo en menos de un año de liderar una candidatura sólida?

Lo veo complicado, no imposible.