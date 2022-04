Alfonso Robledo, presidente de Restauración CAEB, ha presentado este viernes en Palma la plataforma ‘OLA MAGALUF’, que nace para agrupar a todos los sectores empresariales que trabajan en Magaluf, con un objetivo claro: "mejorar la convivencia vecinal, fomentar el orgullo de pertenencia, mejorar la seguridad, la limpieza y lograr dar una imagen de excelencia y calidad en el servicio e instalaciones".

A dicha presentación han asistido Iago Negueruela, conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo; Andreu Serra, conseller deTurismo y Deportes del Consell de Mallorca; Alfonso Rodríguez, alcalde de Calvià; y Antonio Gayà, vicepresidente de CAEB.

"‘OLA MAGALUF’ quiere convertirse en marca de referencia para residentes, turistas nacionales e internacionales y agentes turísticos, como agencias de viajes y turoperadores. Una marca de calidad que los visitantes y los residentes asocien a buenas prácticas, al respeto al medioambiente, a la convivencia vecinal, a poner en valor todos los elementos que definen el destino turístico emblemático que es Calvià y más concretamente, Magaluf", señalaron los promotores de la iniciativa.

“Queremos que todo el mundo se convenza de que el turismo de excesos, el turismo de borrachera, es el pasado y ya no tiene cabida en Magaluf. Ese modelo de negocio se acabó, no es viable y no lo queremos. Ha llegado el momento de transformarse para poder afrontar el futuro con garantías y siendo competitivos”, ha manifestado el presidente de Restauración CAEB.

Además, según ha apuntado, “no hay empresarios buenos y empresarios malos; hay empresarios que han entendido que aquel modelo está muerto y que es la hora del cambio, y hay empresarios que se resisten porque temen los cambios, pero les queremos ayudar a dar el paso”.

“Muchos empresarios ya se han transformado, como ha hecho la hotelera Melià, que ha sido pionera. Los locales de restauración, ocio (muy importante), comercio, servicios, todos los sectores productivos asociados al turismo. Pero animamos a todos los que aún no lo han hecho a unirse a nosotros a través de la marca OLA MAGALUF. También a los medios de comunicación, para que no se centren sólo en lo malo, sino que pongan su lupa también en los que lo hacen bien y cada día luchan por hacer de Magaluf lo que se merece como destino turístico vacacional emblemático en Mallorca”, ha concluido Robledo.

Según han informado desde CAEB Restauración, OLA MAGALUF "va a desplegar conjuntamente con Ayuntamiento, Consell y Govern, múltiples iniciativas para ser competitivos y un destino turístico sostenible y respetuoso con el territorio, con los residentes y con el medioambiente".

Con la ayuda de Coca-Cola, Magaluf será pionera en la implementación en Mallorca del programa “Hostelería por el clima”, de forma que bares y restaurantes de Magaluf logren ser un referente en gestión medioambiental y en compromiso con el entorno.

También habrá un “Hippy Market” que se instalará de jueves a domingo en Momentum Plaza de Magaluf, como un potente atractivo de turistas y residentes.

Alfonso Rodríguez, alcalde de Calvià, señaló que llevan años trabajando "para conseguir que Magaluf sea un ejemplo de reconversión de destino”. Y agregó: "El alojamiento, la restauración, el comercio, el ocio, los servicios, toda la cadena turística, lo estamos consiguiendo. Tenemos que seguir trabajando porque la imagen aún está estigmatizada pero que haya empresarios que desde la integridad empresarial, decidan juntarse y dar un paso serio y decidido por la calidad, eso es muy importante".

Andreu Serra ha explicado: “Desde el Consell de Mallorca trabajaremos codo con codo con Restauración CAEB y con el resto de Administraciones para tener una evolución en positivo de la marca Magaluf a nivel internacional”. Mientras, Iago Negueruela ha declarado durante su intervención que “Magaluf ha tenido inversión privada muy importante y está teniendo inversión pública y tendrá más gracias a los fondos Next Generation". "Hay que desterrar determinadas imágenes y creo que entre todos lo estamos logrando”, destacó.