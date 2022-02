Més per Sineu ha denunciado la «mala imagen» que ofrece un solar anexo al espacio público de Sa Quintana (anterior escuela de infantil y primaria hoy reconvertida en centro cívico) porque en la actualidad se usa como «vertedero municipal».

La formación ecosoberanista, que ha recuperado su marca electoral en el municipio del Pla, asegura que el solar de titularidad pública ubicado junto a la antigua escuela graduada se ha transformado en un vertedero «incontrolado» donde se depositan «todo tipo de residuos», desde coches hasta materiales que deberían ser reciclados.

Més recuerda que el partido Gent per Sineu, que gobernó el Ayuntamiento durante la pasada legislatura y ahora está en la oposición, «pretendía dar un uso social a este espacio verde» mediante la habilitación de un huerto urbano destinado a las personas vulnerables de la localidad del Pla. «El proyecto estaba muy avanzado y ya se había comprometido su financiación», añade la formación.

No obstante, el uso que tiene actualmente este solar es muy diferente al proyectado por el anterior equipo de gobierno progresista. Més per Sineu considera «totalmente inaceptable» que un espacio verde ubicado en el casco antiguo del pueblo se use como vertedero municipal.

La formación añade que tiene intención de reclamar al equipo de gobierno integrado por PP y un regidor no adscrito (ex de Ciudadanos) que se lleve a cabo una limpieza de este espacio. También solicitarán que el Ayuntamiento haga un «uso adecuado» del solar «de acuerdo con la regulación que las normas urbanísticas aplican en el casco antiguo» del municipio.