Si Manacor fos un país quedaria segon en la llista dels que més vehicles per habitant tenen del món, només superat per San Marino, que en té 1.263 per cada mil habitants, o el que és el mateix 1,2 cotxes, motos o furgonetes per cada una de les persones que hi viuen. El municipi manacorí quedaria inclús per damunt de Monaco, Lietchenstein, Estats Units d'Amèrica, Islàndia, Luxemburg, Malta, Nova Zelanda, Austràlia, Itàlia... o fins i tot Espanya on la mitjana són ara mateix de 530 vehicles per cada mil habitants de mitjana, gairebé la meitat que Manacor, que en té 922 per cada 1.000.

El regidor municipal, Joan Gaià, va advertir durant el ple municipal de dilluns (arrel d'una pregunta del Partit Popular sobre els canvis circulatoris que ha patit la ciutat durant els darrers mesos) que des del 2011 i fins el 2019, és a dir just abans de la pandèmia, el municipi va experimentar un creixement del 20% en la flota de vehicles que circulen pels seus carrers. "Actualment Manacor ja té 41.000 vehicles. Hem de superar aquesta dependència del vehicle si volem solventar els problemes en el punts negres que tenim".