“Queremos trabajar” ha sido el lema más coreado en esta mañana de protesta en Portopetro. Y es que un centenar de trabajadores se han concentrado en el Hotel Blau Portopetro en defensa de sus puestos de trabajo. El establecimiento se encuentra en plena reforma integral y la nueva propiedad (la cadena griega Ikos) no garantiza que tras su remodelación se reincorpore su personal a este centro de trabajo. En total son más de 150 puestos de trabajo. Los sindicatos UGT y CCOO han aunado sus fuerzas para que los trabajadores tengan derecho a decidir. Ya avisan que es “la primera de muchas protestas”. Y es que las organizaciones sindicales no aceptan que los 150 trabajadores del Hotel Blau Portopetro sean subrogados y desplazados a cualquier establecimiento de la isla porque “no hay un compromiso de que cuando acabe la remodelación puedan recuperar su puesto en Portopetro”. De hecho, los sindicatos sospechan que "la nueva propiedad no quiere quedarse con la plantilla actual del hotel". “Nosotros entendemos que debe ser voluntario, quien quiera ser subrogado, que lo sea pero también debe poder tener el derecho de volver a su puesto de trabajo una vez terminada la obra”, ha argumentado José García, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT.

El líder sindical ha celebrado el “éxito” de la convocatoria y ha tildado de “crueldad empresarial” el caso del hotel de Portopetro. “No tienen en cuenta las personas trabajadoras cuando hacen una reforma del establecimiento. No se les permite la posibilidad de retornar a sus puestos de trabajo una vez finalicen las obras y, sobre todo, es una crueldad porque ahora que salimos de una pandemia los trabajadores se encuentran con que empiezan las obras”. La cadena griega Ikos compra el Blau Portopetro Ikos compró en septiembre el Blau Portopetro, aunque Blau sigue teniendo un 25% de participación. “Estamos aquí porque no hemos podido conseguir que la empresa nos garantice los puestos de trabajo en las mismas condiciones que antes de la reforma. Solo pedimos que cuando terminen las obras, los trabajadores puedan decidir si quieren volver a trabajar a este establecimiento”, ha detallado García mientras que la secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO, Silvia Montejano, ha concretado que los trabajadores suman muchos años de antigüedad y, por ello, reclaman poder retornar a sus puestos de trabajo una vez finalizadas las obras que pueden durar uno o dos años. “El objetivo es sentarse a negociar este periodo transitorio”, ha asegurado. Y es que muchos empleados estarían dispuestos a irse a otros establecimientos de la cadena pero los sindicatos piden que los trabajadores puedan decidir si tras la reforma retornan al hotel de Portopetro. “Nos hicieron una propuesta de que los empleados se subroguen pero sin derecho a volver. No estamos de acuerdo porque queremos recuperar nuestros puestos de trabajo, volver a nuestra casa porque llevamos muchos años trabajando en este hotel, en mi caso por ejemplo 16 años. Hay dinero para derribar el hotel, pero no para pagarnos”, razona desde el comité de empresa Bellaniris Jiménez.